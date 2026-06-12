Akdeniz diyetiyle beslenin: Sağlıklı ve lezzetli 7 tarif

Akdeniz mutfağı; yemek, kültür ve sosyalleşmenin gücünü kanıtlıyor. Dünyanın en uzun yaşam süresine sahip Mavi Bölgeleri’nin ikisi bu yüzden Akdeniz’de. Dergi raflarında karşınıza çıkacak Akdeniz Mutfağı özel sayısı sağlık tutkunlarına özel hazırlandı. Tükenmeden almayı unutmayın.

2 su bardağı haşlanmış bakla

2 su bardağı haşlanmış bakla 1 demet hindiba veya karahindiba

1 demet hindiba veya karahindiba 3-4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

3-4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 2-3 diş sarımsak

2-3 diş sarımsak 1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı pul biber Tuz, karabiber

Hazırlanışı: Haşlanmış baklayı biraz zeytinyağı ve sarımsakla püre haline getirin. Yeşilliği ayrı bir tavada sarımsak ve pul biberle kısa süre soteleyin. Servis tabağına bakla püresini yayın. Üzerine sotelenmiş hindibayı yerleştirin. Bolca zeytinyağı gezdirip tatlandırın.

İkarya usulü yabani ot salatası

Malzemeler:

2-3 avuç karışık taze yeşillik (roka, ıspanak, semizotu, radika, hindiba veya karahindiba yaprakları)

2-3 avuç karışık taze yeşillik (roka, ıspanak, semizotu, radika, hindiba veya karahindiba yaprakları) 1/2 su bardağı haşlanmış mercimek veya nohut

1/2 su bardağı haşlanmış mercimek veya nohut 1 adet küçük kuru soğan (ince dilimlenmiş)

1 adet küçük kuru soğan (ince dilimlenmiş) 8 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

8 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu 1 çay kaşığı tuz (isteğe göre ayarlayın)

1 çay kaşığı tuz (isteğe göre ayarlayın) 1 çay kaşığı kekik veya taze nane

1 çay kaşığı kekik veya taze nane 1 diş sarımsak (ince doğranmış-isteğe bağlı)

1 diş sarımsak (ince doğranmış-isteğe bağlı) 5-6 adet çeri domates (ikiye bölünmüş-isteğe bağlı)

Hazırlanışı: Yeşillikleri iyice yıkayın ve iri iri doğrayın. Eğer karahindiba veya hindiba kullanıyorsanız, sert damarlarını ayıklayın. Haşlanmış mercimek veya nohutu süzüp yeşilliklere ekleyin. İnce dilimlenmiş soğan ve isteğe bağlı olarak sarımsağı da karışıma katın. Çeri domatesleri ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve baharatları karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Tüm malzemeleri nazikçe karıştırın, yeşilliklerin ezilmemesine dikkat edin. Salatayı servis tabağına alın ve üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek ya da birkaç taze nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.

Elma ve rezene salatası

Malzemeler:

1 adet büyük elma (çekirdekli orta kısım çıkarıldıktan sonra ince doğranmış)

1 adet büyük elma (çekirdekli orta kısım çıkarıldıktan sonra ince doğranmış) 3 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı limon suyu 1/2 küçük rezene kökü

1/2 küçük rezene kökü 1 adet salatalık

1 adet salatalık 2 çay kaşığı bal kabağı çekirdeği (yağsız tavada kavrulmuş)

2 çay kaşığı bal kabağı çekirdeği (yağsız tavada kavrulmuş) 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Hazırlanışı: Elmanın çekirdek kısmını alıp incecik dilimleyin. Bir kaba alın ve kararmaması için üzerine limon suyu gezdirin. Rezene kökünü ince kıyın, salatalığı iyice yıkayın ve kabuğunu soymadan ince dilimleyip elmalara ekleyin. En son kavrulmuş kabak çekirdeklerini üzerine serpiştirip servis edin.

Zeytinyağlı ve nohutlu kabak

Malzemeler:

2 adet büyük boy soğan

2 adet büyük boy soğan 1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı tuz 1 kg kabak

1 kg kabak 3 diş sarımsak

3 diş sarımsak 1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı zeytinyağı 1 su bardağı nohut

1 su bardağı nohut 1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı zerdeçal 3-4 dal kıyılmış dereotu

Hazırlanışı: Bir gece öncesinden suda beklettiğiniz nohutları zerdeçallı bol suda haşlayın. Daha sonra süzün. Kabakları yıkayın, kabuğunu kazımadan küp şeklinde doğrayın. Soğanları soyup aynı şekilde küp küp doğradıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuzla avucunuzun içinde iyice ovun. Acı suyunun çıkması için fazla suyunu sıkın. Soğanları ve kabakları tencereye aktarıp harmanlayın. Diş diş sarımsakları ve önceden haşladığınız nohutları serpin. En son zeytinyağını döküp tencerenin kapağını kapatın. Çok kısık ateşte 20 dakika pişirin. Ocaktan alın, kıyılmış dereotunu üzerine serpin. Tencerenin kapağı kapalı olarak oda ısısında soğumaya bırakın.

Peynir dolgulu kızarmış zeytin ve pesto sos

Malzemeler:

200 g beyaz peynir

200 g beyaz peynir 1 yemek kaşığı tavuk veya sebze suyu

1 yemek kaşığı tavuk veya sebze suyu Rendelenmiş limon kabuğu

Rendelenmiş limon kabuğu 1/2 diş sarımsak

1/2 diş sarımsak 2 dal taze kekik yaprağı

2 dal taze kekik yaprağı 1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı pul biber 1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı 300 g karışık, çekirdeği çıkarılmış zeytin

300 g karışık, çekirdeği çıkarılmış zeytin 1 su bardağı un

1 su bardağı un 2 adet çırpılmış yumurta

2 adet çırpılmış yumurta 2 su bardağı galeta unu

2 su bardağı galeta unu Ayçiçek yağı (kızartmak için)

Hazırlanışı: İç harcı hazırlamak için beyaz peynir, limon kabuğu, sarımsak, kekik, pul biber ve zeytinyağını karıştırıp sıkma torbasına doldurun. Çekirdekleri çıkarılmış zeytinleri peynirle doldurun. Zeytinleri önce una, ardından çırpılmış yumurtaya, en son da galeta ununa bulayın. Tepsiye dizip 20 dakika dinlendirin. Kızgın yağda 1,5-2 dakika boyunca, altın rengi alana kadar kızartın. Kızaran zeytinleri kağıt havlu üzerinde süzdürün ve sıcak servis edin.

Nar ekşili zeytinyağlı pırasa

Malzemeler:

1 kg pırasa

1 kg pırasa 1 su bardağı kuru domates püresi (yoksa normal püre)

1 su bardağı kuru domates püresi (yoksa normal püre) 4-5 yemek kaşığı nar ekşisi

4-5 yemek kaşığı nar ekşisi 2-3 diş sarımsak

2-3 diş sarımsak 1 su bardağı portakal suyu

1 su bardağı portakal suyu 1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı zeytinyağı 1 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 demet maydanoz (ince kıyılmış) 1 adet limonun kabuğu (rendelenmiş)

1 adet limonun kabuğu (rendelenmiş) 1/2 limonun suyu

1/2 limonun suyu Tuz

Hazırlanışı: Pırasaları yıkayıp uzun uzun dilimleyin. Yayvan bir tencerenin dibine bir miktar zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi gezdirin. Domates püresinin yarısını ilave edin. Maydanozun yarısını serpin, sarımsakları bütün olarak ezip tencereye ekleyin ve yarım çay kaşığı tuz serpiştirin. Dilimlenmiş pırasaları, aralarında boşluk kalmayacak şekilde tencereye dizin. Üzerine yarım çay kaşığı daha tuz ve limon kabuğu rendesini serpiştirin. Kalan maydanozları ve kuru domates püresini yayın. Üzerinde nar ekşisi ve limon suyu gezdirin. En son zeytinyağını ve portakal suyunu ilave edip orta ateşte, kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde, pırasalar yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirin. Kapağını açmadan soğutun ve servis edin.

Pancarlı makarna

Malzemeler:

1/2 paket makarna

1/2 paket makarna 1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı 2 adet pancar

2 adet pancar 1 diş sarımsak

1 diş sarımsak 1 yemek kaşığı limon

1 yemek kaşığı limon 1 çay kaşığı toz fesleğen

1 çay kaşığı toz fesleğen 1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tuz 2-3 dal kekik

2-3 dal kekik 1 tatlı kaşığı kabak çekirdeği

Hazırlanışı: Bir tencerede makarnayı, başka bir tencerede ise pancarları haşlayın. Haşlanan pancarın suyunu süzün. Üzerine zeytinyağı, limon, sarımsak ve tuz ekleyerek robottan geçirin. Haşlanan makarnaların suyunu süzün ve üzerine pancarlı sosu ekleyerek karıştırın. Pancarlı makarnayı servis tabağına alın. Üzerine kekik ve kabak çekirdeği ekleyerek servis edin.