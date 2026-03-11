Alman otomotiv devi küçülmeye gidiyor: 2030'a kadar 50 bin çalışanını işten çıkaracak
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, 2030’a kadar Almanya operasyonlarında yaklaşık 50 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.
Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, küresel pazardaki daralma ve artan maliyetlerin etkisiyle Almanya'da yaklaşık 50 bin kişinin işine son verilmesi planını yıllık faaliyet raporuyla resmileştirdi.
