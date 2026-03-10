Trump’ın açıklaması piyasayı etkiledi: Petrol fiyatları düştü mü?
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın neredeyse tamamlandığı açıklaması piyasalar üzerinde etkili oldu. Trump'ın söz konusu açıklaması sonrası petrol fiyatlarında düşüş görüldü.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,4 artışla 90,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,37 dolardan alıcı buldu.
