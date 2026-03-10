Son 4 yıldır en yüksek seviyeyi görmüştü: Petrol fiyatları nasıl frenlenecek? Analistler değerlendirdi
Körfez bölgesi, günlük yaklaşık 30 milyon varillik petrol üretimiyle dünya arzının yaklaşık üçte birini temsil ederken, aynı zamanda küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na da ev sahipliği yapıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da tırmanan gerilimin yakın zamanda sona ereceğine yönelik açıklamaları jeopolitik risklerin azalmasına katkı sağlasa da bölgedeki askeri risklerin devam etmesi, enerji piyasalarında yalnızca arz endişesi değil, aynı zamanda lojistik ve finansal riskleri de büyütüyor.
