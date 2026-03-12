Türkiye'nin brüt dış borç stoku son çeyrekte arttı
2025 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’nin toplam brüt dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artış göstererek 519,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Dış Borç İstatistikleri" raporunu yayımladı.
Buna göre, 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla toplam brüt dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artarak 519,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.
