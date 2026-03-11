HAVELSAN’dan dev yatırım: Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük simülatör merkezi Ankara’da yükselecek
HAVELSAN, sivil ve askeri uçuş simülatörü üretim kapasitesini artıracak yeni bir üretim ve entegrasyon tesisini hayata geçiriyor.
Ankara'da inşası süren 17 bin metrekarelik Uçuş Simülatörü Üretim ve Entegrasyon Tesisi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, sektör temsilcilerinin katılımıyla atıldı.
Benzer Haberler
Alman otomotiv devi küçülmeye gidiyor: 2030'a kadar 50 bin çalışanını işten çıkaracak
11.03.2026Genel
Son 4 yıldır en yüksek seviyeyi görmüştü: Petrol fiyatları nasıl frenlenecek? Analistler değerlendirdi
10.03.2026Genel
Trump’ın açıklaması piyasayı etkiledi: Petrol fiyatları düştü mü?
10.03.2026Genel
İstanbul'un hava kirliliği haritası: Havası en kirli ve en temiz ilçeler hangileri oldu?
09.03.2026Genel