HAVELSAN’dan dev yatırım: Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük simülatör merkezi Ankara’da yükselecek

HAVELSAN, sivil ve askeri uçuş simülatörü üretim kapasitesini artıracak yeni bir üretim ve entegrasyon tesisini hayata geçiriyor.

Ankara'da inşası süren 17 bin metrekarelik Uçuş Simülatörü Üretim ve Entegrasyon Tesisi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, sektör temsilcilerinin katılımıyla atıldı.