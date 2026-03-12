Gözler TCMB'deydi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu, beklentilere paralel politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mart ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu, beklentilere paralel şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi.
Benzer Haberler
Türkiye'nin brüt dış borç stoku son çeyrekte arttı
12.03.2026Genel
TCMB açıkladı: Cari açık ocakta 6,8 milyar dolar oldu
12.03.2026Genel
TCMB mart ayı faiz kararını bugün açıklayacak: Beklentiler ne yönde?
12.03.2026Genel
HAVELSAN’dan dev yatırım: Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük simülatör merkezi Ankara’da yükselecek
11.03.2026Genel