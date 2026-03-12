Bmag Logo
Gözler TCMB'deydi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu, beklentilere paralel politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mart ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu, beklentilere paralel şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi.

