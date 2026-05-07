Antik gölün üzerindeki dev şehir batıyor: Mexico City’de alarm

Mexico City, kurutulan antik göl zemini ve aşırı yeraltı suyu kullanımı nedeniyle her yıl daha da çöküyor. NASA’nın NISAR uydusu, şehrin sessiz felaketini uzaydan net biçimde ortaya koydu.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Mexico City, gökdelenleriyle değil, her geçen gün biraz daha toprağa gömülen yapısıyla dikkat çekiyor. Milyonlarca insanın yaşadığı bu dev başkent, antik bir göl yatağının üzerine kurulduğu için yavaş ama ciddi bir çöküş yaşıyor.

Antik gölün üzerine kurulan şehir

Bugünkü Mexico City’nin altında, bir zamanlar Texcoco Gölü uzanıyordu. Aztekler döneminde Tenochtitlan adıyla bilinen şehir, gölün ortasında suyla uyumlu bir mühendislik anlayışıyla inşa edilmişti. Kanallar ve setler, yaşamı dengede tutuyordu.

Ancak sömürge döneminde göl kurutuldu. Bu karar, yumuşak ve suya doygun zeminin zamanla kuruyup sıkışmasına yol açtı. Üzerine kurulan dev yapılar ise toprağın daha da baskı altında kalmasına neden oldu.

Yeraltı suyu krizi felaketi hızlandırdı

Şehrin büyümesiyle birlikte yeraltı suları yoğun şekilde çekildi. Bu durum zemindeki boşlukları artırdı ve çöküşü hızlandırdı. Uzun yıllardır bilinen bu sorun artık yalnızca teorik bir risk değil; yolları, metro hatlarını ve tarihi yapıları doğrudan etkileyen bir gerçeklik.

Bazı bölgelerde zemin ayda 2 santimetreden fazla alçalıyor. Bu da yılda yaklaşık 25 santimetrelik bir çöküş anlamına geliyor.

NASA’nın radarları gerçeği netleştirdi

2025’te göreve başlayan NISAR uydusu, bulutların ötesini görebilen radar sistemiyle şehirdeki değişimi ayrıntılı biçimde izliyor. Uydu verileri, Mexico City’nin bazı mahallelerinde toprağın düzenli şekilde aşağı indiğini açık biçimde gösterdi.

NASA’nın hazırladığı haritalarda en riskli bölgeler koyu maviyle işaretleniyor. Bu veriler, yalnızca mevcut durumu değil, gelecekte hangi alanların daha büyük tehlike altında olduğunu da ortaya koyuyor.

Şehrin sembolü bile değişiyor

Mexico City’nin simgelerinden Bağımsızlık Meleği Anıtı da bu çöküşten etkileniyor. Çevresindeki zemin alçaldıkça mühendisler giriş bölümünü korumak için yeni basamaklar eklemek zorunda kalıyor.

Bu sessiz değişim, şehrin sadece yer altında değil, tarihsel kimliğinde de dönüşüm yarattığını gösteriyor.

Küresel bir uyarı

NISAR yalnızca Mexico City’yi izlemiyor. Dünyadaki deprem bölgeleri, buzullar ve arazi hareketleri de bu teknolojiyle takip ediliyor. Ancak Mexico City örneği, yanlış şehirleşme kararları ile doğal zeminin nasıl uzun vadeli bir felakete dönüşebileceğini açık şekilde gösteriyor.

Bir zamanlar suyun üzerinde yükselen bu şehir, şimdi aynı geçmişin bıraktığı zemine doğru geri çekiliyor.

