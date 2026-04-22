Bilim & Teknoloji
Laboratuvarlar şaşkın: Bu bitki mikroplastikleri neredeyse tamamen yok ediyor

Moringa tohumlarının mikroplastiklerle kirlenen suyu arıtma potansiyeli araştırılıyor. Kimyasal yöntemlere alternatif olabilecek bu doğal çözüm, hem çevresel hem de sağlık açısından yeni bir yaklaşım sunuyor.

Moringa ağacının, Antik Mısır döneminde suyu temizlemek ve bakterileri azaltmak için kullanıldığı düşünülüyor. Yüzyıllar önce kullanılan bu yöntem, bugün mikroplastik kirliliği için yeniden inceleniyor.

Mikroplastik sorunu büyüyor

Lastik aşınması, boya, tekstil ürünleri ve plastik atıkların parçalanmasıyla ortaya çıkan mikroplastikler, uzun süredir su kaynaklarında birikiyor. Bu parçacıklar insan sağlığı için risk oluşturuyor ve giderek daha yaygın hale geliyor.

Avrupa Birliği 2024’te içme suyundaki mikroplastik takibini artırdı. Ancak araştırmalar, çok küçük parçacıkların filtreleri aşarak insan vücuduna ulaşabileceği konusunda uyarıyor.

Kimyasal yöntemlerin sınırları

Günümüzde su arıtımında en yaygın yöntemlerden biri alüminyum sülfat (alum) kullanımıdır. Bu madde, mikroplastikleri ve diğer kirleticileri bir araya toplayarak sudan ayrıştırır.

Ancak bu yöntemin bazı sorunları vardır:

  • Yanlış kullanımda sudaki alüminyum seviyesini artırabilir.
  • Nörolojik hastalıklarla ilişkilendirilen riskler tartışılmaktadır.
  • Arıtım sonrası büyük miktarda çamur oluşur ve bertarafı zordur.
  • Üretim süreci yüksek enerji gerektirir ve çevresel zarar oluşturur.

Moringa tohumu ile alternatif arıtma

Brezilya’da São Paulo State University (UNESP) tarafından yapılan bir çalışmada moringa tohumu ile elde edilen doğal bir özütün, kimyasal koagülantlarla karşılaştırıldığı bir araştırma yayımlandı.

Sonuçlara göre:

  • Moringa, PVC mikroplastiklerin %98’inden fazlasını sudan uzaklaştırabildi.
  • Kimyasal yöntemle benzer hatta bazı koşullarda daha istikrarlı performans gösterdi.
  • Geniş pH aralığında daha kararlı çalıştı.

Bu yöntem, su içindeki parçacıkların elektriksel yükünü nötralize ederek onların birleşmesini sağlıyor. Oluşan daha büyük parçacıklar (floklar) filtrelerle kolayca ayrılabiliyor.

Daha az enerji, daha basit süreç

Araştırma, moringanın bazı sistemlerde enerji yoğun “flokülasyon” aşamasını azaltabileceğini gösteriyor. Bu da arıtma sürecini daha basit ve daha düşük maliyetli hale getirebilir.

Ancak yöntemin:

  • Büyük ölçekli sistemlerde test edilmesi,
  • Suda çözünmüş organik karbon salınımının etkilerinin incelenmesi gerekiyor.

“Mucize ağaç” tartışması

Moringa; hızlı büyümesi, kuraklığa dayanması ve düşük su ihtiyacıyla dikkat çekiyor. Toprağı yormadan yetişebilmesi ve ekosisteme katkısı nedeniyle “mucize ağaç” olarak anılıyor.

Gıda, sağlık ve kozmetik alanlarının yanı sıra su arıtımı için de potansiyel taşıyor. Ancak bu potansiyelin endüstriyel ölçekte doğrulanması gerekiyor.

Benzer Haberler

Zombi solucanlar ve derin deniz: Antarktika’da şaşırtan keşif

21.04.2026Bilim & Teknoloji

Bir kalem izi, bir gezegeni yanıltabilir mi?

20.04.2026Bilim & Teknoloji

İnsan vücudu yeniden uzuv üretebilir mi? Bilimden çarpıcı bulgular

17.04.2026Bilim & Teknoloji

Et paradoksu: Bir görsel et tüketimini nasıl azalttı?

13.04.2026Bilim & Teknoloji

Artemis II görevi tamamlandı: Dört astronot Dünya’ya döndü

11.04.2026Bilim & Teknoloji

Geceyi kaybediyor muyuz? Dünya 8 yılda %16 daha parlak hale geldi

10.04.2026Bilim & Teknoloji

Artemis II Dünya fotoğrafı tartışma yarattı: Dünya neden 1972 görüntüsünden daha soluk?

07.04.2026Bilim & Teknoloji

Artemis II Ay turunu tamamladı: Neler yaşandı?

07.04.2026Bilim & Teknoloji

Artemis II Ay’ın arkasından geçerken milyonlar izleyecek

06.04.2026Bilim & Teknoloji

Modern simya: Bilim insanları nükleer atıkları başka elementlere dönüştürmek istiyor

01.04.2026Bilim & Teknoloji
