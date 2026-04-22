Laboratuvarlar şaşkın: Bu bitki mikroplastikleri neredeyse tamamen yok ediyor

Moringa tohumlarının mikroplastiklerle kirlenen suyu arıtma potansiyeli araştırılıyor. Kimyasal yöntemlere alternatif olabilecek bu doğal çözüm, hem çevresel hem de sağlık açısından yeni bir yaklaşım sunuyor.

Lastik aşınması, boya, tekstil ürünleri ve plastik atıkların parçalanmasıyla ortaya çıkan mikroplastikler, uzun süredir su kaynaklarında birikiyor. Bu parçacıklar insan sağlığı için risk oluşturuyor ve giderek daha yaygın hale geliyor.

Moringa ağacının, Antik Mısır döneminde suyu temizlemek ve bakterileri azaltmak için kullanıldığı düşünülüyor. Yüzyıllar önce kullanılan bu yöntem, bugün mikroplastik kirliliği için yeniden inceleniyor.

Avrupa Birliği 2024’te içme suyundaki mikroplastik takibini artırdı. Ancak araştırmalar, çok küçük parçacıkların filtreleri aşarak insan vücuduna ulaşabileceği konusunda uyarıyor.

Kimyasal yöntemlerin sınırları

Günümüzde su arıtımında en yaygın yöntemlerden biri alüminyum sülfat (alum) kullanımıdır. Bu madde, mikroplastikleri ve diğer kirleticileri bir araya toplayarak sudan ayrıştırır.

Ancak bu yöntemin bazı sorunları vardır:

Nörolojik hastalıklarla ilişkilendirilen riskler tartışılmaktadır.

Moringa tohumu ile alternatif arıtma

Brezilya’da São Paulo State University (UNESP) tarafından yapılan bir çalışmada moringa tohumu ile elde edilen doğal bir özütün, kimyasal koagülantlarla karşılaştırıldığı bir araştırma yayımlandı.

Sonuçlara göre:

Moringa, PVC mikroplastiklerin %98’inden fazlasını sudan uzaklaştırabildi.

Bu yöntem, su içindeki parçacıkların elektriksel yükünü nötralize ederek onların birleşmesini sağlıyor. Oluşan daha büyük parçacıklar (floklar) filtrelerle kolayca ayrılabiliyor.

Daha az enerji, daha basit süreç

Araştırma, moringanın bazı sistemlerde enerji yoğun “flokülasyon” aşamasını azaltabileceğini gösteriyor. Bu da arıtma sürecini daha basit ve daha düşük maliyetli hale getirebilir.

Ancak yöntemin:

Suda çözünmüş organik karbon salınımının etkilerinin incelenmesi gerekiyor.

“Mucize ağaç” tartışması

Moringa; hızlı büyümesi, kuraklığa dayanması ve düşük su ihtiyacıyla dikkat çekiyor. Toprağı yormadan yetişebilmesi ve ekosisteme katkısı nedeniyle “mucize ağaç” olarak anılıyor.

Gıda, sağlık ve kozmetik alanlarının yanı sıra su arıtımı için de potansiyel taşıyor. Ancak bu potansiyelin endüstriyel ölçekte doğrulanması gerekiyor.