Zombi solucanlar ve derin deniz: Antarktika’da şaşırtan keşif

Antarktika’da keşfedilen bir balina iskeleti, derin deniz yaşamının nasıl hayatta kaldığını gözler önüne seriyor. Yeni türler, zombi solucanlar ve okyanusun en gizemli ekosistemlerinden biri bu keşifte ortaya çıkıyor.

Derin deniz, besin bulmanın en zor olduğu yerlerden biri. Özellikle Antarktika’nın güney okyanusunda sıcaklıklar donma noktasına yakın seyreder. Güneş ışığı olmadığı için fotosentez gerçekleşmez. Bu yüzden canlılar farklı besin kaynaklarına yönelir.

2010 yılında deniz biyologları beklenmedik bir keşif yaptı. Antarktika çevresindeki buz gibi sularda araştırma yaparken, yıllar içinde derin deniz canlıları tarafından tamamen temizlenmiş dev bir balina iskeleti buldular. Bu rastlantı, yalnızca yeni türlerin ortaya çıkarılmasını sağlamadı; aynı zamanda zorlu koşullarda hayatta kalan derin deniz ekosistemlerine dair önemli ipuçları verdi.

Bunlardan biri “deniz karı” olarak bilinen, yüzeyden aşağı süzülen organik parçacıklardır. Diğeriyse çok daha büyük bir kaynak: ölü bir balinanın deniz tabanına çökmesi. Bu “balina düşüşü”, aylarca hatta yıllarca sürebilen bir besin zinciri yaratır.

Tesadüfi bir karşılaşma

Balina kalıntılarını bulmak son derece zor. 2010 yılına kadar Antarktika’da böyle bir keşif yapılmamıştı. Ancak İngiltere’ye ait araştırma gemisi RRS James Cook ile yürütülen bir sefer sırasında bu durum değişti.

Jon Copley ve ekibi, uzaktan kumandalı su altı aracı Isis ile dalışlarını tamamlarken, deniz tabanında açık renkli bloklar fark etti. Yaklaştıklarında bunların bir balinaya ait omur kemikleri olduğunu anladılar.

1.444 metre derinlikte bir dev

Yaklaşık 10,7 metre uzunluğundaki iskelet, Güney Sandwich Adaları yakınlarında, 1.444 metre derinlikte bir su altı kraterinde bulundu. DNA analizleri, bu balinanın Antarktik minke balinası olduğunu ortaya koydu.

Keşfedildiğinde, balina ileri düzeyde çürümüştü. Et ve yağ dokusundan neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Bu aşamada bakteriler, kemiklerdeki yağları parçalayarak kimyasal enerji üretir. Bu enerji, başka canlılar için yaşam kaynağı olur.

Kemiklerin içinde yaşam

Bu kimyasal süreç sayesinde iskelet hâlâ canlılarla doluydu. Araştırmacılar, kalıntılar üzerinde en az dokuz yeni tür tespit etti. Bunlar arasında, su altındaki tesbih böceğine benzeyen bir kabuklu türü ve daha önce tanımlanmamış bir deniz salyangozu da vardı.

En dikkat çekici canlılardan biri ise “zombi solucan” olarak bilinen Osedax oldu. Bu solucanlar, kemikleri asitle eriterek içindeki besinlere ulaşır.

Büyük bir gizem

Güney Okyanusu’nun genişliği düşünüldüğünde, bu canlıların böyle izole bir besin kaynağını nasıl bulduğu hâlâ net değil. Adrian Glover bu durumu derin deniz biyolojisinin çözülemeyen sorularından biri olarak tanımlıyor.

Kaçırılan bir an

Bilim insanları, balinanın daha erken bir çürüme aşamasını gözlemleyemedi. Eğer bunu başarabilselerdi, ilk gelen leşçil canlıları da görebilirlerdi. Örneğin, yumuşak dokuları hızla tüketen köpek balıkları ve yılan balığı benzeri türler, ardından gelen solucanlar ve kabuklular…

Bu süreci Antarktika’da gözlemlemek için ise sabırdan fazlası gerekiyor: doğru zaman ve büyük bir şans.

Yayın ve bilimsel kayıt

Bu keşif, 2013 yılında Deep-Sea Research II: Topical Studies in Oceanography dergisinde yayımlandı.