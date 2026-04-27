2000 yılından bu yana çözülemeyen gizem: Küba’nın altındaki yapılar

Küba açıklarında 600 metre derinde tespit edilen gizemli yapılar hâlâ tartışma konusu. Sonar verileri düzenli şekiller gösteriyor ancak bilim dünyası net bir sonuca ulaşabilmiş değil.

2000 yılında çalışan Küba-Kanada ortak araştırma ekibi, batık gemi ararken beklenmedik bir bulguya ulaştı. Küba’nın batı ucundaki Guanahacabibes Peninsula yakınlarında yapılan ölçümlerde, yaklaşık 2.000 feet derinlikte simetrik taş oluşumları belirlendi. Bu yapıların yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alana yayıldığı görüldü.

Küba kıyılarının yaklaşık 600 metre altında yapılan sonar taramaları, alışılmışın dışında şekiller ortaya çıkardı. Elde edilen görüntüler, sokak planını andıran çizgiler ve blok yapılar gösterdi. Bu görüntüler, doğanın rastlantısı mı yoksa insan eliyle yapılmış bir düzen mi sorusunu gündeme getirdi.

Araştırmacılar, ortaya çıkan şekillerin rastgele olmadığını düşündü. Düz hatlar ve belirgin düzen, bilinçli bir yerleşim izlenimi verdi. Ancak bu iddia, yıllar içinde netlik kazanmadı.

Sonar verileri ne gösteriyor?

Fotoğraf: Ancient Architects

Sonar kayıtları, deniz tabanında düzenli bir yapı hissi yarattı. Görüntülerde:

Geometrik sırtlar

Izgara planını andıran geçişler

Izgara planını andıran geçişler Amfitiyatro benzeri çukur alanlar

yer aldı.

Daha sonra gönderilen uzaktan kumandalı kameralar, büyük taş bloklar kaydetti. Bazı taşların kesilmiş gibi durduğu, bazılarının ise üst üste dizildiği görüldü. Bu durum, doğal süreçlerin ötesinde bir düzen ihtimalini güçlendirdi. Ancak bu görüntüler, kazı ve numune alma ile desteklenmediği için kesin kanıt sayılmadı.

Doğa mı, insan yapımı mı?

Tartışmanın merkezinde derinlik yer alıyor. Bu alanın, yaklaşık 50 bin yıl önce su yüzeyinde olması gerekirdi. Bu tarih, Amerika kıtasındaki bilinen gelişmiş toplumların çok öncesine denk geliyor.

Bazı bilim insanları, o dönemde böyle yapılar inşa edilemeyeceğini savundu. Diğerleri ise sonar verilerinin yanıltıcı olabileceğini belirtti. Görüntülerdeki düzenli hatların, insan beyninin anlam yükleme eğilimiyle oluşmuş bir yanılsama olabileceği dile getirildi.

Yine de bazı açılar ve çizgiler, bu açıklamayla kolayca göz ardı edilemiyor.

Araştırmalar neden durdu?

Bu gizemin çözülememesinin nedeni sadece bilimsel şüphe değil. Derin deniz araştırmaları yüksek maliyet gerektiriyor. Ayrıca Küba sularında çalışma yapmak için izin süreçleri ve uluslararası iş birlikleri gerekiyor.

600 metre derinlikte çalışmak, özel ekipman, robotik araçlar ve uzun süreli operasyonlar anlamına geliyor. Bu şartlar sağlanamadığı için bölgede kapsamlı bir araştırma yapılamadı.

Gelecekte ne olabilir?

Yeni nesil su altı robotları ve yapay zekâ destekli haritalama sistemleri, bu alanı yeniden inceleme fırsatı sunabilir. Daha düşük maliyetle yapılacak yeni bir keşif, bu yapıların doğa ürünü mü yoksa bilinçli bir tasarım mı olduğunu netleştirebilir.

Şu an için bölge sessizliğini koruyor. Ancak teknoloji ilerledikçe, bu gizem tekrar gündeme gelebilir. Birkaç sağlam veri, yıllardır süren tartışmayı sona erdirebilir.