Dünya benzeri gezegenler neden yaşanamaz hale geliyor?

Yeni araştırma, yaşam kuşağında yer alsa bile suyu yetersiz olan gezegenlerin yaşanabilir olmayabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre bir gezegenin uzun vadede yaşamı sürdürebilmesi için düşündüğümüzden çok daha fazla suya ihtiyacı var.

Washington Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmaya göre, Dünya büyüklüğündeki bir gezegenin uzun vadede yaşanabilir kalabilmesi için sanılandan çok daha fazla suya ihtiyacı var. Bilim insanları, en az Dünya okyanuslarının yüzde 20 ila 50’si kadar su bulunması gerektiğini belirtiyor.

Uzayın derinliklerinde, yıldızına tam doğru uzaklıkta dönen bir gezegen ilk bakışta umut verebilir. Sıcaklık sıvı su için uygun olabilir. Yüzeyi Dünya’ya benzeyebilir. Ancak yeni araştırmalar, bu koşulların tek başına yaşam için yeterli olmadığını gösteriyor. Eğer bir gezegen fazla kuraksa, doğru konumda olsa bile yaşama kapılarını tamamen kapatabilir.

Bugüne kadar 6 binden fazla ötegezegen keşfedildi. Milyarlarcasının da galakside var olduğu düşünülüyor. Bu gezegenlerin bir kısmı “yaşanabilir bölge” içinde yer alıyor. Yani teorik olarak yüzeylerinde sıvı su bulunabilir. Ancak araştırma, doğru sıcaklığın tek başına yeterli olmadığını ortaya koyuyor.

Gezegenin gerçek sigortası: Karbon döngüsü

Bir gezegeni uzun süre yaşanabilir yapan temel sistem, suyla çalışan karbon döngüsü. Dünya’da volkanlardan çıkan karbondioksit atmosfere karışıyor, yağmurla birlikte kayalara ulaşıyor ve zamanla okyanus tabanına taşınıyor. Bu süreç, gezegenin aşırı ısınmasını engelliyor.

Fakat su miktarı çok azsa yağış sistemi zayıflıyor. Yağmur olmayınca karbon atmosferden yeterince çekilemiyor. Buna rağmen volkanlar gaz salmaya devam ediyor. Sonuçta karbondioksit birikiyor, sıcaklık artıyor ve kalan su da buharlaşıyor. Gezegen giderek kontrolden çıkan bir sera etkisine sürükleniyor.

Çöl gezegenler göründüğü kadar masum değil

Araştırmacılar, özellikle az suya sahip çöl benzeri gezegenleri bilgisayar modelleriyle inceledi. Sonuçlar, bu dünyaların büyük bölümünün uzun vadede yaşama uygun kalamadığını gösterdi.

Başlangıçta yüzeyinde su bulunan bir gezegen bile zaman içinde bu dengesini kaybedebiliyor. Su azaldıkça karbon döngüsü bozuluyor, iklim sertleşiyor ve gezegen sonunda kavrulmuş bir dünyaya dönüşebiliyor.

Venüs: Yakınımızdaki uyarı

Bu senaryonun en çarpıcı örneği Venüs olabilir. Boyutu Dünya’ya oldukça yakın olan Venüs’ün geçmişte benzer miktarda suya sahip olmuş olabileceği düşünülüyor. Ancak bugün yüzey sıcaklığı aşırı yüksek ve atmosfer basıncı ölümcül seviyede.

Bilim insanlarına göre Venüs, başlangıçta Dünya’dan biraz daha az suya sahip olmuş olabilir. Bu küçük fark bile karbon döngüsünü bozmuş, atmosferde karbondioksit birikmiş ve gezegen zamanla yaşanamaz hale gelmiş olabilir.

Uzak dünyaları anlamak için önce komşumuza bakıyoruz

Araştırma, yaşam arayışında sadece “yaşanabilir bölge” tanımına güvenmenin yetersiz olduğunu gösteriyor. Bir gezegenin gerçekten yaşanabilir olup olmadığını anlamak için su miktarı, iklim dengesi ve jeolojik süreçlerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Venüs’e yapılacak yeni görevlerin, bilim insanlarına sadece komşu gezegenin geçmişini değil, galaksideki diğer potansiyel dünyaların kaderini de anlamada yardımcı olması bekleniyor.

Evren, yaşam için uygun görünen gezegenlerle dolu olabilir. Ancak yeni bulgular, bu dünyaların çoğunun aslında sessiz ve kavurucu çöller olabileceğini düşündürüyor.