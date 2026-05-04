Bilim & Teknoloji
2 dk okunma süresi
İki yıldızın etrafında dönen gizemli gezegenler: Evrende sandığımızdan çok daha fazla olabilirler

NASA’nın TESS verileriyle yapılan yeni araştırma, iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni gezegen adayı ortaya çıkardı. Bu keşif, evrende binlerce gizli çift yıldızlı gezegen olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, uzun süredir bilim kurgu dünyasına ait gibi görünen çift yıldızlı gezegenlerin aslında sanılandan çok daha yaygın olabileceğini ortaya koydu. Yeni bir uydu araştırması, tek bir yıldız yerine iki yıldızın çevresinde dönen 27 yeni gezegen adayı belirledi. Bu tür dünyalar, Star Wars evrenindeki Luke Skywalker’ın memleketi Tatooine’i andırıyor.

Bugüne kadar doğrulanan çift yıldızlı gezegenlerin sayısı yalnızca 18’di. Buna karşılık, tek yıldız etrafında dönen bilinen gezegenlerin sayısı 6 bini geçti. Yeni çalışma ise bu dengenin değişebileceğini gösteriyor.

Gezegen avında yeni yöntem

Araştırmacılar, gezegenleri doğrudan görmek yerine iki yıldızın birbirleri etrafındaki hareketlerini uzun vadede izledi. Çift yıldız sistemlerinde yıldızların düzenli tutulmaları sırasında oluşan ışık değişimleri incelendi.

Eğer bu tutulma zamanlarında beklenmedik sapmalar görülüyorsa, bunun nedeni sisteme etki eden üçüncü bir gök cismi olabilir. Bilim insanları, bu görünmez etkinin çoğu durumda bir gezegenden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Bu yaklaşım daha önce çift yıldız sistemlerini incelemek için kullanılmıştı, ancak ilk kez geniş çaplı bir gezegen taramasında uygulandı.

NASA’nın TESS Teleskobu devrede

Araştırmada, NASA’nın 2018’de fırlattığı TESS uzay teleskobundan gelen veriler kullanıldı. TESS’in temel görevi, Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri bulmak.

Yeni analiz sayesinde araştırmacılar, 1590 çift yıldız sistemi içinde 27 güçlü gezegen adayı tespit etti. Bu oran, incelenen sistemlerin yaklaşık yüzde 2’sinin gezegen barındırabileceğini gösteriyor.

Binlerce gizli gezegen olabilir

Bilim insanlarına göre bu oran küçük görünse de evrenin ölçeğinde son derece büyük bir olasılığa işaret ediyor. Sadece bu yöntemle bile gelecekte binlerce, hatta on binlerce yeni çift yıldızlı gezegen bulunabilir.

Üstelik bu aday gezegenler oldukça farklı boyutlarda olabilir. Bazıları Neptün kadar küçükken, bazıları Jüpiter’den 10 kat daha büyük olabilir.

Evrene bakışımız değişebilir

Araştırmacılar, bugüne kadar keşfedilen gezegenlerin büyük bölümünün yalnızca tespit edilmesi kolay olanlardan oluştuğunu düşünüyor. Yani mevcut bilgilerimiz, evrendeki gerçek gezegen çeşitliliğini tam olarak yansıtmıyor olabilir.

Bu yeni yöntem, özellikle Dünya’dan bakıldığında hizalanmayan ve bu yüzden fark edilmeyen gizli gezegenleri ortaya çıkarabilir. Eğer bu doğrulanırsa, evrende düşündüğümüzden çok daha fazla sıra dışı dünya bulunabilir.

İki güneşin battığı bir gökyüzü, artık sadece bilim kurgu sahnesi olmayabilir.

