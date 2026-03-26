Auto Show

Aston Martin Türkiye dev kampanyasını duyurdu

Aston Martin Türkiye, DB12, DBX707 ve Vantage modelleri için özel finansman seçenekleri sunan kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel finansman yapısı kapsamında, üç modelde yüzde 50 peşin ödeme ile kalan tutar için 12 veya 24 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Aston Martin'in yeni nesil ürün stratejisinin merkezinde konumlanan DB12, markanın "Grand Tourer" geleneğini "Super Tourer" kavramıyla devam ettiriyor. Güç, dinamizm ve konforu birleştiren model, ileri mühendislik, sürüş karakteri ve üst düzey işçilikle bütüncül bir deneyim vadediyor.

Markanın SUV segmentindeki temsilcisi DBX707 ise performans ve lüks kavramlarını bir araya getiriyor. Gelişmiş şasi yapısı, üstün sürüş dinamikleri ve yüksek mühendislik çözümleriyle öne çıkan model, Aston Martin DNA'sını yansıtıyor.

Saf sürüş odaklı bir yaklaşımla tasarlanan Vantage modeli, ön-orta motor ve arkadan itiş mimarisi üzerine kurulu yapısıyla dikkati çekiyor. Ağırlık dengesi ve sürüş teknolojileriyle sürücü ile otomobil arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi hedefleyen model, markanın sportif karakterini yansıtıyor.

Sunulan finansman yapısı, Aston Martin'in küresel ölçekteki finansman yaklaşımıyla uyumlu olarak kurgulandı. Şirket, finansman desteğini D ve D Motorlu Araçlar AŞ güvencesi altında Aston Martin Lagonda işbirliğiyle sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, Aston Martin gibi özel ve köklü bir markanın söz konusu finansman modelini sunmasını son derece anlamlı bulduklarını belirtti.

Kaya, "Aston Martin'in 2025 yılında segmentinde elde ettiği güçlü satış başarısından aldığımız motivasyonla bu kampanya kapsamında pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

