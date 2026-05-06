Škoda’dan Mayıs'a özel kampanya: Elektrikli ve SUV modellerde fırsatlar var
Ay boyunca devam edecek kampanya kapsamında, elektrikli modellerden; SUV ve sedan modellere kadar birçok seçenek, erişilebilir fiyatlar ile finansman imkanları Türkiye’ye yayılan Škoda showroom’larında otomobil severlerle buluşturuyor.
Yüce Auto-Škoda Mayıs ayı boyunca sunduğu kampanya kapsamında, yeni nesil elektrikli C-SUV modeli Elroq’u Nisan ayında sınırlı sürede sunduğu 2 milyon 299 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Mayıs ayında da öne çıkarıyor.
Aynı zamanda elektrikli mobiliteyi destekleyen kampanyalar kapsamında Elroq’un yanı sıra Enyaq ve Enyaq Coupé modellerinde de geçerli olmak üzere, kadın müşterilere özel 10 bin TL değerinde KIKO Milano ve 10 bin TL D-Charge hediye çeki müşterilere sunuluyor.
Markanın kampanya kapsamında hediye ettiği D-Charge şarj desteği, 1 yıl boyunca geçerli olup mobil şarj istasyonlarında da kullanılabiliyor.
Yüce Auto-Škoda, Karoq Prestige ve Sportline versiyonlarında, erişilebilir fiyatlara ek olarak 1 milyon TL’ye kadar %0 faizli tüzel kredi imkanı sunuluyor.
Scala Monte Carlo modeli ise 500 bin TL için %0 faizli tüzel kredi imkanıyla öne çıkıyor.
Bununla birlikte Škoda’nın geniş ürün gamında yer alan birçok model, Mayıs ayı boyunca sağlanan ÖTV ve fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Superb, Kodiaq, Octavia ve Kamiq modelleri, sunulan ÖTV seçenekleriyle dikkat çekerken Fabia modeli ise erişilebilir fiyat avantajlarıyla Škoda showroom’larında yerini alıyor.
Škoda’nın Mayıs kampanyaları, farklı segmentlerde sunduğu modeller ve erişilebilir tekliflerle kullanıcıların farklı beklentilerine yanıt veriyor.
Elektrikli mobiliteyi destekleyen fırsatların yanı sıra farklı modellerde sunulan finansman ve fiyat seçenekleri Mayıs ayını Škoda sahibi olmak isteyenler için cazip bir dönem haline getiriyor.