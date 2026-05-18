Aynadaki görüntüye gerçekten hazır mısınız? Kilo verme sürecinde psikolojik uyum neden önemli?

Kilo verme süreci yalnızca fiziksel bir değişim değil; zihinsel uyum gerektiren çok katmanlı bir dönüşüm süreci. Uzmanlar, kalıcı sonuçlar için psikolojik hazırlığın en az fiziksel süreç kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Kilo yönetimi çoğu zaman sadece beden üzerinden değerlendirilse de, aslında süreç zihinsel ve duygusal bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Yeni bir bedene kavuşmak, her zaman o bedeni zihinsel olarak sahiplenmek anlamına gelmiyor. Bu nedenle psikolojik hazırlık, sürecin en kritik adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

“Zayıflama ilaçları ve cerrahi yöntemler kilo kaybı sağlamada etkili olabilir ancak kişi psikolojik olarak hazır değilse ve yeni bir yaşam düzenini benimsemezse bu yöntemlerden kalıcı sonuç almak zorlaşır.”

Kişinin yeme alışkanlıkları, duygularıyla baş etme biçimi ve değişime ne kadar hazır olduğu sürecin gidişatını doğrudan belirliyor.

Uzm. Psk. Unutmaz, hızlı kilo kaybının yalnızca bedeni değil zihni de etkilediğini vurgulayarak şöyle devam ediyor:

“Hızlı kilo kaybı sadece bedeni değil, zihni de etkiler. Birçok kişi yeni bedenine uyum sağlamakta zorlanabilir. Aynadaki görüntü ile kişinin kendini algılayışı her zaman aynı olmayabilir. Uzun yıllar kilolu kimliğiyle yaşamış bireylerde kilo kaybı, benlik algısında boşluk hissi yaratabilir. Çevreden gelen ilgi bazı kişilerde öz güveni artırırken bazılarında kaygı ve kontrol ihtiyacını artırabilir. Bu nedenle herkes bu değişime aynı şekilde uyum sağlayamaz.”