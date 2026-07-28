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Body care güncellemesi: Cildinizi baştan ayağa yenileyecek bakım önerileri

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Yüz bakımına verdiğiniz özeni, vücudunuza da gösteriyor musunuz? Şimdi rotayı body care’e geçirmenin tam zamanı.

Hazırlayan: İrem Naz Güvel

Duş jelleri

Yeni nesil duş jelleri artık sadece temizlemeye odaklanmıyor. Cildi germeyen, bariyeri destekleyen ve pH dengesini koruyan formüllerle karşımıza çıkıyor.

The Bath Factory duş jeli, 499 TL / Lavine duş jeli, 1.550 TL

Vücut peelingleri

Daha pürüzsüz bir doku, daha eşit bir ton ve batık görünümünü azaltmak için peeling adımı rutinin görünmeyen kahramanı. Klasik tanecikli scrubların yanında AHA ve BHA içeren formüller de artık daha sık tercih ediliyor. Bu sayede cilt, daha derinlemesine yenilenmiş bir his kazanıyor.

Ziaja vücut peelingi, 980 TL / Jo Malone vücut peelingi, 3.380 TL

Vücut serumları

Sadece yüzümüze değil, vücudumuza da serum uygulayabiliriz. Duş sonrası hafif nemli cilde uygulanan serumlar, daha sıkı ve dengeli bir görünüm kazandırmaya yardımcı olabilir.

Institut Esthederm vücut bakım serumu, 3.029 TL / Christian Breton boyun ve dekolte serumu, 4.700 TL

Nemlendirme

Nemlendiricilerden artık sadece kuruluğu gidermek beklenmiyor. Cilt bariyerini güçlendirmek, uzun süre konfor sağlamak ve bunu yaparken ağırlık hissi bırakmaması da aradığımız özellikler arasında. Seramid, skualan ve hiyalüronik asit içeren formüller bu yüzden daha fazla öne çıkıyor.

Round Lab losyon, 860,90 TL / Maruderm bakım kremi, 800 TL

Vücut yağları

Ciltte parlaklık bırakırken ağır bir his yaratmayan yağlar, özellikle yaz aylarında öne çıkan kurtarıcı adımlardan biri. Güneş, deniz ve rüzgar sonrası kuruyan cildi desteklerken aynı zamanda daha canlı bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor.

Bioderma vücut yağı, 1.869 TL / Rare Beauty vücut yağı, 2.509 TL

El ve ayak bakımı

Düzenli el ve ayak bakımı, aslında en hızlı sonuç veren ama ihmal edilme olasılığı yüksek adımlardan biri. Özellikle gece rutinine dahil edildiğinde, birkaç hafta içinde bile cilt dokusunda gözle görülür bir yumuşama sağlanabiliyor.

L'Occitane el kremi, 1.680 TL / Cerave ayak krem, 899,90 TL

Saç bakımı

Saç bakımında da ağır formüllerden hafif ama etkili ürünlere doğru belirgin bir geçiş var. Parlaklık veren yağlar artık saçta yağlı bir his bırakmadan çalışıyor.

Authentic Beauty Concept saç bakım yağı, 2.359 TL / Ashley Joy kuru şampuan, 499,90 TL

Yüz bakımı

Tüm bu rutinin merkezinde hala yüzümüz var. Cildi yatıştıran, dengeleyen ve tek adımda etki gösteren ürünlerle yaz boyunca cildi çevresel etkenlere karşı daha dayanıklı ve dengeli tutmak mümkün.

Isana serum, 849 TL / Gülsha gül suyu, 1.500 TL

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