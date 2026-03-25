BYD’nin en küçüğü, en büyük sürprizlerle geliyor: Konfor ve teknoloji bir arada

Avrupa pazarı için Fiyat/ Performans dengesinde yeni bir cazip referans noktası olmayı amaçlayan en küçük BYD, kalite algısı uyandıran zengin donanım ve konforlu ferah iç mekanıyla, küçük gövdesinde büyük sürprizlerle geliyor.

Bu iddialı adımların en yeni ve belki de en dikkat çekici fakat küçük üyesi ise, Dolphin Surf, Alman otomobil üreticilerinin halen zorlandığı A-segmentinde, Avrupa lansman fiyatı 20 bin Euro’nun altında bir etiketle giriş yaptı. Fiyatıyla ezber bozan, nam-ı diğer Seagull, Stellantis’in Çinli iştiraki Leapmotor T03 ve Dacia Spring dışında, neredeyse rakipsiz. Üstelik lansmana özel fiyatı da 19.990 Euro olarak açıklanmış, ancak bu kampanya Temmuz 2025’te sona ermişti… Aslında şu anda da Batı Avrupa’da Active’in 22.990 Euro’luk teklifi de oldukça cazip.

BYD, Atto 2’nin tanıtımında da altını çizdiği gibi, asla “ucuz Çinli” olarak algılanmak istemiyor. Dolphin Surf de, bu felsefenin bir yansıması; sürüş teknolojisi, kalitesi ve donanım detaylarıyla rakiplerine kıyasla kesinlikle “ucuz bir ürün” değil. Fiyatının ötesinde dinamik tasarlanmış karoseriyle dikkat çeken Surf’ün özellikle neon rengiyle yolda büyük ilgi topladığını da belirtelim.

Daha baz Active versiyonunda bile “vegan deri”den yapılmış, son derece yumuşak dokulu koltuklar bulunuyor. 10,1 inçlik dokunmatik ekranı tek tuşla dikeyden yataya dönebiliyor ve kişiselleştirilebilir kısayol çubuğu sunuyor. Otomatik şarj planlamalı navigasyon sistemi standart donanım listesinde.

Klima, hız sabitleyici, park sensörleri, geri görüş kamerası, Android Auto/Apple CarPlay kablosuz akıllı telefon entegrasyonu, otomatik uzun far asistanı, Over-the-Air (OTA) güncellemeler, sesli kontrol ve Vehicle-to-Load (V2L) fonksiyonu da pakete dahil. Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, Isofix bağlantı noktaları, LED gündüz farları gibi detaylar da standart olarak sunuluyor. Isıtma ve havalandırma sistemini el hareketleriyle kontrol edebilme imkanı ve akıllı telefon veya giyilebilir cihazlarla anahtarsız giriş imkanı gibi özellikler de cabası. Tüm bu donanım paketi, bu fiyat aralığındaki bir otomobil için gerçekten etkileyici.

BYD, Dolphin Surf’ün tüm güç aktarım sistemini, batarya hücrelerinden elektrik motoruna, kontrol ünitesinden şarj sistemine kadar tamamen kendi bünyesinde üretiyor. Bu, BYD’ye hem maliyet hem de kalite kontrol açısından önemli avantajlar sağlıyor.

Müşteriler, 30 kWh veya 43,2 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği arasında tercih yapabiliyor. Küçük batarya maksimum 65 kW, büyük batarya ise 85 kW DC hızlı şarj kapasitesi sunuyor. Her iki batarya da özellikle dayanıklı ve güvenli olduğu bilinen, nikel, manganez ve kobalt gibi pahalı ağır metaller içermeyen Lityum Demir Fosfat (LFP) kimyasına sahip. Ayrıca, BYD’nin ünlü “Blade Batarya” teknolojisi sayesinde batarya paketi, karoserinin yapısal bir parçası olarak görev yapıyor ve bu da şasi rijitliğini optimize ediyor.

Motor gücü konusunda da baz modelde 65 kW (88 HP), üst versiyonda ise 115 kW (156 HP) olarak iki seçenek mevcut. Her iki güç ünitesi de elektrik motoru, şanzıman, araç kontrol ünitesi, DC dönüştürücü, batarya yönetim kontrolörü, motor kontrolörü, güç dağıtım ünitesi ve yerleşik şarj cihazını tek bir modülde birleştiren, 8’i 1 arada elektrikli güç aktarım teknolojisine sahip. Bu da ayrı bir mühendislik başarısı!..

GCOTY vesilesiyle GTEST sürüşümüz için 115 kW’lık Surf Comfort’u seçmiştik. Sadece 1400 kg ağırlığındaki bu elektrikli otomobilin fazlasıyla yeterli 156 HP performansı, e-motorunun Sport modu etkinleştirildiğinde fark edilen bir güç ortaya çıkarması, aslında hoşumuza da gitti. 0-100 km/s ivmelenmesi 10 saniyenin altında ve sınırlandırılmış maksimum hızı 150 km/s de hiç kötü değil. Büyük batarya ile 310 km menzil de cabası…

Ancak, sportif versiyonunda beklenen sürüş keyfinin tam olarak hissedilmemesinin nedeni süspansiyon sistemi, pek hassas olmayan direksiyon ve sürüş karakteri. Yaylar ve amortisörlerin ayarı, yol bozuklukları ve dalgalanmalarda karoserinin belirgin zıplamalar yapmasına neden oluyor. Yani, ağır bataryaların tabana yerleştirildiği elektrikli otomobillerden beklenen “yola yapışma” hissi tam olarak alınamıyor…

İlk sürüşlerimin ardından daha güçsüz 65 kW’lığın tercih edilmesi gerektiği aklıma geliyordu. Sportif ve sert bir süspansiyona gerek kalmadan giriş şekli, yine 150 km/s’ye ulaşabiliyor. Ayrıca, büyük batarya seçeneğiyle günlük kullanımda 115 kW’lıktan çok daha uzun menzil sunması da mümkün.

Bir minik otomobilde ön sırada yeterli alan bulmak günümüzde alışılmadık bir durum değil. Ancak Dolphin Surf’ün arka koltuk yolcularına sunduğu geniş alan gerçekten şaşırtıcı!.. Sadece 1,72 m genişliğinde olmasıyla arkada iki kişi için yer açılmış. Ancak nispeten uzun 2,5 metrelik dingil mesafesi sayesinde arkadaki diz mesafesi de iyi… Ortalama boylu yetişkinler için baş mesafeleri de yeterli… 308 lt bagaj hacmi, yüksek yükleme eşiği, arka koltuk sırtlıkları katlandığında oluşan rahatsız edici bir basamak, ön kaput altında frunk depolama alanı bulunmaması ise eksi puanlarımız… Ancak, ön koltukların gerisinde 1037 litreye kadar taşıma kapasitesi ise artı puan…

Şık tasarımlı koltuklar, sentetik hissettirse de oldukça yumuşak bir suni deriyle kaplanmış. Kapılar, gösterge paneli ve orta konsol gibi, yolcuların dokunduğu her yerde dokunsal olarak hoş yüzeyler kullanılmış. Yer yer kullanılan sert plastikler bile geneldeki olumlu izlenimi bozmayacak kalitede.

Dönebilen dokunmatik ekranın altındaki döner düğmeler estetik olarak hoş olsa da, dokunsal ve işlevsel olarak biraz basit… Akıllı telefon için yerleştirme ve bağlantı seçenekleri güncel. Pratik bir detay ise, ön koltuklar arasında arka yolcuların kullanabileceği açık bir saklama alanı… Navigasyon sisteminin, batarya şarj seviyesi menzil için yetersiz olduğunda otomatik olarak şarj durakları önermesini ise çok sevdim. Manuel ön koşullandırma için bir düğmesi var mı, göremedim. Çin araçlarında sıkça eleştirilen, şerit takip asistanlarının çok sık ve katı müdahaleleri ile hız uyarıcılarının dayanılmaz bildirim sesleri konusundaki eleştirileri dikkate alan BYD, bu minik Dolphin’de daha incelikli davranmış ve uyarı seslerini kısık duyulur yapmış. Aktif şerit takip asistanı sadece gerektiğinde devreye giriyor ve sürücü tarafından kolayca iptal edilebiliyor.

SONUÇ

OKAN ALTAN / ALMANYA

Sınıfı için alışılmadık detaylarıyla Dolphin Surf, elektrikli minik şehirliler arasında çok cazip bir teklif. Tek kusuru, 65 kW’lıkla uyumlu, ancak 115 kW’lıkta direksiyon ve sürüş davranışlarında hassasiyet eksikliği hissedilen süspansiyonu. Güç aktarımı ve batarya teknolojisinde kendi üretimleriyle gelen avantaj olsa da, dengeli sürüş dinamiklerinde, bu BYD’den sportiflik beklemeyin. Fiyat-performans oranında ise, zayıf motorlu ancak büyük bataryalı Boost versiyonu öne çıkıyor.