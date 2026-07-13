Çin'den gece de çalışan güneş santrali: Bataryaya ihtiyaç duymuyor

Çin, erimiş tuz teknolojisini kullanan dünyanın en büyük hibrit güneş enerjisi santralini ticari deneme sürecine aldı. Tesis, güneş battıktan sonra da saatlerce elektrik üretmeye devam edebiliyor.

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kurduğu hibrit güneş enerjisi santralini ticari deneme sürecine aldı. 1 gigavat kapasiteli tesis, klasik güneş panellerini yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) sistemiyle bir araya getiriyor. En dikkat çeken özelliği ise lityum batarya kullanmadan, güneş battıktan sonra da saatlerce elektrik üretebilmesi.