Küresel piyasalarda önümüzdeki hafta hangi gelişmeler takip edilecek?
Küresel piyasalarda gelecek hafta yoğun veri ve gelişme gündemi takip edilecek. Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin mesajları ve teknoloji sektöründeki gelişmeler gündemdeki yerini korurken, yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak enflasyon verileri olacak.
Küresel piyasalarda haftanın başlangıcında, ABD'de beklentilerin oldukça altında açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin etkileri öne çıktı. Yatırımcılar, jeopolitik riskler ve ekonomik gelişmeleri yakından izlerken hafta boyunca genel olarak temkinli bir tutum sergiledi.
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