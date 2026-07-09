Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş: 10,5 milyar dolarlık artış yaşandı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Temmuz haftasında 10 milyar 489 milyon dolar artış göstererek 159 milyar 694 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 701 milyon dolar artarak 61 milyar 952 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 54 milyar 251 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
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