Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş: 10,5 milyar dolarlık artış yaşandı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Temmuz haftasında 10 milyar 489 milyon dolar artış göstererek 159 milyar 694 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 701 milyon dolar artarak 61 milyar 952 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 54 milyar 251 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.