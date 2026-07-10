TÜİK açıkladı: İhracat ve ithalatta fiyatlar arttı, miktarlar geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı mayıs ayı Dış Ticaret Endeksleri verileri, ihracat ve ithalatta birim değer endekslerinin yıllık bazda yüzde 14,2 yükseldiğini, miktar endekslerinin ise yüzde 20'nin üzerinde gerilediğini ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 arttı.
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