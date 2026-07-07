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Ekonomist

Temmuz zammıyla yeni tutarlar belli oldu: 65 yaş aylığı, engelli maaşı, SED ödemeleri, bedelli askerlik, kıdem tazminatı ne kadar oldu?

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TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı kesinleşirken, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli aylığı gibi sosyal destek ödemeleri de güncellendi. Memur maaş katsayısındaki artışla kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı. Peki, Peki, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte temmuz ayında geçerli olacak maaş zamları ve sosyal yardım ödemeleri de netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının kesinleşmesinin ardından, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı gibi birçok sosyal destek ödemesi yeniden hesaplandı.

Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretine de yansıdı. Peki, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

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