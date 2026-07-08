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Ekonomist

Haziran ayında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları hangileri oldu?

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TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, haziranda yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'te görülürken, euro, BIST 100 endeksi ve külçe altın yatırımcısına kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı.

Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,60, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,42 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

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