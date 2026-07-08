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Ekonomist

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi belli oldu mu?

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TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı da netlik kazandı. Zam oranlarının belli olmasının ardından gözler maaş ödeme takvimine çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin zamlı maaş ödeme tarihleri açıklandı mı?

Temmuz ayı maaş zammının netleşmesinin ardından milyonlarca emekli ve memur ödeme takvimine odaklandı. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri, zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı.

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