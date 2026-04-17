Ralli ruhu yollara çıkıyor: Yeni Opel Mokka GSE Türkiye’de

Opel, Alman kalitesini üstün sürüş keyfiyle buluşturan yeni Mokka GSE ile GSE’ye özgü karakteri, ralli esintili tasarımı ve özel teknolojileri bir araya getiriyor. Markanın en hızlı seri üretim elektrikli otomobili olan Mokka GSE, Türkiye’de de kullanıcılar ile buluşarak markanın elektrikli performans vizyonunu bir üst seviyeye taşıyor. Otomotiv sektörünün en köklü markaları arasında yer alan Opel, Mokka GSE ile motorsporlarındaki asırlık tecrübelerini elektrikli mobilite çağına uyarlıyor. 2022 yılında performans markasını GSE ismiyle yeniden lanse eden marka, dinamizm ve sürüş keyfini emisyonsuz mobilite ile bir araya getiriyor. Grand Sports Electric’in kısaltması olan bu üç harf içerisinde “G” G kuvvetini, “S” sportif ruhu, “E” ise elektrikli performansı temsil ediyor. 4.150 mm uzunluğu, 1.787 mm genişliği, 1.506 mm yüksekliği ve 2.561 mm aks mesafesi ile kompakt bir yapıya sahip olan yeni Mokka GSE, tasarımında ralli prototipinden ilham alan özel ek parçalarla ön ve arka bölümde daha sportif bir görünüm sunuyor.

Mokka GSE için özel olarak geliştirilen jant-lastik kombinasyonu, yol ile güvenli temas sağlıyor. Aerodinamik verimlilik ile şekillendirilen yeni 20 inç alaşım jantlar ve Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20 lastikler, Opel’de yalnızca Mokka GSE için sunuluyor. Jant tasarımının ardında görünen öndeki Alcon frenler ve sarı fren kaliperleri, aracın sportif karakterini ilk bakışta ortaya koyarken; ön ve yan yüzeydeki sarı-siyah GSE logoları bu iddialı duruşu tamamlayan güçlü bir imza oluşturuyor. Opsiyonel siyah kaput ise güçlü görünümü pekiştiriyor. Ayrıca, modelde çok sayıda güvenlik sistemi standart olarak sunuluyor. Bunlar, parlamayı önleyen Intelli-Lux Matrix farlardan otomatik hız asistanına, aktif şerit takip asistanından 180 derecelik geri görüş kamerasına kadar uzanıyor.