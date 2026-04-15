Auto Show

Hyundai’den Çin’de IONIQ çıkartması: VENUS ve EARTH konseptleri tanıtıldı

Hyundai, Çin’de tamamen elektrikli IONIQ ürün gamı markasını resmi olarak başlattı ve Auto China 2026 öncesinde, Pekin’de düzenlenen IONIQ marka lansman etkinliğinde iki yeni tasarım konsept otomobilini tanıttı.

Konsept araçların yanı sıra Hyundai, Çin pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen bir strateji de paylaştı. Bu strateji, IONIQ markasını yalnızca bir ürün gamının ötesine taşıyarak kapsamlı bir mobilite deneyimine dönüştürmeyi amaçlıyor. Çin için geliştirilen tamamen elektrikli konsept otomobiller VENUS Concept ve EARTH Concept bu yeni dönemin başlangıcını simgeliyor. Her iki konsept de Hyundai’nin Çin’in yeni enerji araçları (NEV) pazarına hazır olduğunu ortaya koyuyor.

Beijing Hyundai Motor Company Başkanı Li Fenggang konuyla ilgili “Bugün tanıttığımız iki konsept otomobille birlikte, Çinli müşterileri derinlemesine anlayan ve bu pazara olan samimi bağlılığımızı yansıtan ürünler sunmaya devam edeceğiz. IONIQ’in tavizsiz dünya standartlarında güvenlik ve kalite anlayışı üzerine inşa edilen bu yaklaşımımızla, Çinli tüketicilerin talep ettiği akıllı sürüş ve akıllı kabin deneyimlerini kusursuz şekilde bir araya getiren seri üretim modelleri çok yakında sunacağız” dedi.

