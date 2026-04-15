Hyundai’den Çin’de IONIQ çıkartması: VENUS ve EARTH konseptleri tanıtıldı

Hyundai’nin tamamen elektrikli araçlara özel ürün gamı markası olan IONIQ, kısa sürede inovasyon, tasarım ve kalite alanlarında küresel bir referans noktası haline geldi. IONIQ 5, IONIQ 6 ve IONIQ 9 gibi yüksek beğeni toplayan modeller üzerine inşa edilen bu elektrikli ürün gamı, Hyundai’nin ileri seviye elektrifikasyon yetkinliklerini ve insan odaklı mobilite vizyonunu yansıtıyor.

IONIQ’in küresel başarısı, World Car Awards kapsamında IONIQ 5 ve IONIQ 6 ile elde edilen “üst üste üç ödül” başarısı da dahil olmak üzere birçok sektör ödülüyle pekiştirildi. Hyundai IONIQ 5 N ve Hyundai IONIQ 6 N gibi yüksek performanslı modeller de markanın elektrikli performans alanındaki liderliğini güçlendirdi. IONIQ 6 N ise en son 2026 Dünya Performans Otomobili ödülüne layık görüldü.

IONIQ, Çin’de ise bir ürün gamının ötesine geçerek yerel müşterilere özel kapsamlı bir mobilite ekosistemine dönüşecek. Hyundai’nin global ölçekte kanıtlanmış güvenlik ve kalite standartları korunurken, IONIQ markası Çin’in hızla gelişen NEV pazarı için yerelleştirilmiş teknolojiler, hizmetler ve kullanıcı deneyimleriyle yeniden şekillendiriliyor.

Bu stratejinin bir parçası olarak Hyundai, Çin’e özel bir isimlendirme yaklaşımı da benimsiyor. Gelecekteki IONIQ modelleri “gezegenler” üzerinden adlandırılacak ve her bir modelin, bu yeni IONIQ evreninde müşteri etrafında döndüğünü simgelemesi amaçlanıyor.