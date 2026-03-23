Erol Köse hayatını kaybetti

Ünlü yapımcı Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Erol Köse, müzik hayatına Komedi Dans Üçlüsü ile başladı. Grup içinde sahne aldı ve albüm çalışmalarına katıldı. Yaklaşık sekiz yıl süren bu sürecin ardından kariyer yönünü değiştirdi.

Deniz Arcak ile tanışması, onun için bir dönüm noktası oldu. Arcak’ın albüm teklifiyle yapımcılığa geçti. Bu adım, Köse’nin müzik sektöründeki etkisini büyüttü.

Büyük isimlerle çalıştı

Köse, 2000’li yıllarda yapımcılık alanında güçlü bir konuma geldi. Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin öne çıkan isimleriyle projelerde yer aldı.

Pek çok sanatçının ekibinde bulundu ve sektörde geniş bir ağ kurdu.

İş hayatı

Yeşim Salkım, Köse’yi Hakan Uzan ile tanıştırdı. Bu tanışmanın ardından Köse, Uzan’ın müzik şirketine ortak oldu. Şirketin yüzde 51 hissesini aldı ve konser organizasyonları düzenledi.

Bu süreçte Cem Uzan ile de tanıştı. Uzan, Köse’ye Genç Parti milletvekili adaylığı teklif etti. Köse seçimlere katıldı ancak parti yeterli oy alamadı ve milletvekili olamadı.

Bir dönem saldırılarla gündeme gelmişti

Erol Köse, hayatı boyunca iki ayrı silahlı saldırıya uğradı. Birinde topuğundan, diğerinde bacağından yaralandı. 2011 yılında yaptığı açıklamada, haraç vermeyi reddettiği için hedef alındığını söyledi.

İki kez evlenen Köse’nin, ilk evliliğinden Dijan Nazlan adında bir kızı bulunuyor.



