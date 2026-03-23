Erol Köse hayatını kaybetti

Ünlü yapımcı Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti.

61 yaşındaki Köse, İstanbul Sarıyer'de bulunan evinin 16. katından düştü. Olayın ardından hayatını kaybetti. Yetkililer, ölümle ilgili intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Müzikten yapımcılığa uzanan kariyer

Erol Köse, müzik hayatına Komedi Dans Üçlüsü ile başladı. Grup içinde sahne aldı ve albüm çalışmalarına katıldı. Yaklaşık sekiz yıl süren bu sürecin ardından kariyer yönünü değiştirdi.

Deniz Arcak ile tanışması, onun için bir dönüm noktası oldu. Arcak’ın albüm teklifiyle yapımcılığa geçti. Bu adım, Köse’nin müzik sektöründeki etkisini büyüttü.

Büyük isimlerle çalıştı

Köse, 2000’li yıllarda yapımcılık alanında güçlü bir konuma geldi. Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin öne çıkan isimleriyle projelerde yer aldı.

Pek çok sanatçının ekibinde bulundu ve sektörde geniş bir ağ kurdu.

İş hayatı

Yeşim Salkım, Köse’yi Hakan Uzan ile tanıştırdı. Bu tanışmanın ardından Köse, Uzan’ın müzik şirketine ortak oldu. Şirketin yüzde 51 hissesini aldı ve konser organizasyonları düzenledi.

Bu süreçte Cem Uzan ile de tanıştı. Uzan, Köse’ye Genç Parti milletvekili adaylığı teklif etti. Köse seçimlere katıldı ancak parti yeterli oy alamadı ve milletvekili olamadı.

Bir dönem saldırılarla gündeme gelmişti

Erol Köse, hayatı boyunca iki ayrı silahlı saldırıya uğradı. Birinde topuğundan, diğerinde bacağından yaralandı. 2011 yılında yaptığı açıklamada, haraç vermeyi reddettiği için hedef alındığını söyledi.

İki kez evlenen Köse’nin, ilk evliliğinden Dijan Nazlan adında bir kızı bulunuyor.


Benzer Haberler

Haritada küçük, etkisi büyük: Hürmüz Boğazı’nın görünmeyen yüzü

23.03.2026Yaşam

Manyetik fırtına herkesi etkiledi! Peki ne kadar sürecek?

23.03.2026Yaşam

Derin denizin korkunç romantikleri: Fener balıklarının ölümsüz aşkı

17.03.2026Yaşam

Pentagon, “Cehennem Gemisi”nin sırrını çözmek için dalıyor

21.03.2026Yaşam

Uzaya gönderilen 60 bin denizanası Dünya’ya döndüğünde yüzmeyi unuttu

14.03.2026Yaşam

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

13.03.2026Yaşam

İnsanlar gerçekten dünyanın sonunu bekliyor mu? Yeni araştırma çarpıcı tabloyu ortaya koydu

11.03.2026Yaşam

Antarktika’da 100 yıllık gizem çözüldü: Kanlı şelale aslında nasıl fışkırıyor?

10.03.2026Yaşam

Sular çekilince tarih ortaya çıktı: Bodrum’da antik yolda yürüdüler

07.03.2026Yaşam

Akdeniz ittifakı X’te kuruldu: Bir tweetten vize kampanyasına uzanan İspanya-Türkiye hikâyesi

06.03.2026Yaşam
