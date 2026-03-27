Gelecekten bir ziyaretçi: Tasarımın sınırlarını zorlayan Van

VW Transporter’dan büyük, Porsche Taycan’dan aerodinamik ve Tesla’dan daha hızlı şarj oluyor... Li Auto Mega ile Çinli firma, bir vanın nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Ancak uzay gemisini aratmayan teknolojilerin maliyeti yüksek.

Çin’de ise bu büyük vanlar oldukça revaçta ve Li Auto Mega’ya bindiğinizde bunun nedenini hemen anlıyorsunuz. Çünkü Xpeng X9, Denza D9, Zeekr 009 veya Volvo EM90’dan farklı olarak Mega, daha cool, daha lüks ve çok ilerici bir van. Ayrıca onun için, VW’nin 1949’da yarattığı Bulli konseptinin en modern yeni yorumu da denebilir. Bunun dışında, teknolojide de yeni seviyeler belirliyor. Bunların ilki, gelecekten bugüne ışınlanmış gibi hissettiren tasarımı.

O hala bir aile otomobili ama direksiyonunda kendinizi Captain Future gibi hissediyorsunuz. Tasarım felsefesi Audi’den çok Apple’a yakın olan aracın hızlı trenlere benzeyen dümdüz ve gösterişsiz burun kısmı, kesinlikle sıra dışı. Siyah, beyaz ve metalik gri renkte üretilen Mega’nın önüne baktığınızda farları neredeyse göremiyorsunuz.

Yanlar neredeyse dümdüzken, arkasıysa jilet gibi keskin bir tasarımla incelerek sonlanırken, aerodinamik biliminin öncüsü Edmund Rumpler’in tasarımlarını hatırlatıyor. Bu tasarım sadece çok cool görün mekle kalmıyor, yani işe de yarıyor: Eski Porsche tasarımcısı Ben Baum’un kaleminden çıkan otomobil, 0,215 cW’lik çok düşük sürtünme katsayısıyla Taycan’ı bile geride bırakıyor ve böylece 710 km’ye varan bir menzil sunabiliyor.

Başarının ardındaki diğer bir nedense tabi ki 800 Volt teknolojili ve 102,7 kWh kapasiteli akü. Akünün çok önemli bir özelliği daha var: Maksimum şarj desteği 552 kW ve Avrupa’nın aksine Çin’de bu kapasiteyi kullanmak mümkün. Çünkü Li Auto, 12 dakika şarjla 500 km ek menzil sağlayabilen 500 kW’lık ilk şarj ünitesini devre soktu. Bu rakamlar, Taycan’ın bile emekleyen bir bebek gibi görünmesini sağlayabilir.

Mega sadece şarj konusunda hızlı değil. Önde 210 HP’lik, arkada ise 333 HP’lik iki elektromotoru ve 542 Nm’lik maksimum torkuyla kesinlikle çok güçlü: 0-100 km/s süresi 5,5 sn, maksimum hızı ise 180 km/s.

Çinli marka Porsche’den tasarımcı transfer etmiş ama aynı kararı sürüş dinamizmi uzmanları için verememiş. Mega teoride çok hızlı olsa da pratik kullanımda bu uzay gemisiyle yavaş yolculuk etmek tercih edilmeli. 5,35 m’lik devasa uzunluğu, 3 tonu bulan ağırlığı, ipek yumuşaklığındaki süspansiyonu ve göreceli yumuşak direksiyonu, sürücüyü hıza değil, keyifli gezintilere davet ediyor.

Otoyollarda bile maksimum hız sınırı 120 km/s olan ve şehirlerde uzun süreler yoğun trafikte sıkışıp kalınan bir ülkede hızlı sürüş pek de önemli değil. İşte Mega da gerçek yeteneklerini burada sergiliyor. Bunlardan ilki rakipsiz iç genişlikler. Her üç sırada da lüks koltuklar var ve 3,30 metrelik dingil mesafesi aşırı bonkör bacak mesafeleri sağlıyor: Orta sırada BMW 7 Serisi’nden, üçüncü sırada ise BMW 5 Serisi’nden daha fazla. Bunun dışında ön koltuklar 16 pistonlu masaj fonksiyonu sunuyor. İkinci sıra koltuklar 90 dereceye kadar yatırılabiliyor ve yan destekleri ve bacak desteklerinde ısıtma fonksiyonu var.

Son olarak, tüm koltuklar kullanımdayken bile 1000 lt’lik deva sa bir bagaj hacmi sunuluyor. Bir de bilgi-eğlence sistemi var… Çinliler Avrupa’da sıradan küçük otomobiller ve normal SUV‘larda bile gayet ilerici teknolojilere yer verirken, Mega’da bunu bir adım daha ileri taşımışlar: Göstergeler doğrudan direksiyondaki küçük bir ekranda kaybolurken, rahat ve büyük koltukta oturan ön yolcuya kadar, geniş ve parlak bir şekilde uzanan devasa bir ekrana yer açıyor. Arkada ise, panoramik tavana rağmen, tavandan aşağı doğru katlanan 17 inçlik bir OLED ekran bulunuyor.

Eğlence programı izlerken, arka koltuklar müzikle uyumlu bir şekilde titreşiyor ve böylece 2000 W’lık Dolby sisteminin etkisi daha da artıyor. Durum böyle olunca Mega, tekerlekli bir sinemaya dönüşüyor. Tüm bunlar, ChatGPT sayesinde normal konuşma ile kontrol edilebiliyor. Tabii ki Çince biliyorsanız. El hareketleriyle kontrol opsiyonu da var ancak araç şimdilik bu konuda BMW’nin bayağı gerisinde kalıyor. Abartılı dijitalleşmeyi hiçbir şeyin rahatsız etmemesi için araç o kadar iyi izole edilmiş ki, Mega için dünyanın en sessiz vanı denilebilir.

Mühendisler, bu aracın yanında bir Mercedes Maybach’ın bile “gürültülü” kaldığını iddia ediyor. İç mekanı çok sessiz olsa da Mega, dışarıda bayağı ses getirdi: Yılın başında 74 bin Euro civarında bir fiyatla piyasaya çıktığında, Çinli şirket yöneticileri ve zengin ailelerin bir numaralı sohbet konusu haline geldi. Ve bu durum Wolfsburg, Münih ve Stuttgart‘taki otomobil patronları arasında da tartışmalara neden oldu. Bir yandan konsepti takdir ederlerken, diğer yandan da bu UFO‘nun bir gün Avrupa’ya inmesinden korkuyorlar. Bu olursa kim bilir, belki Almanya da hızla uzay ateşiyle yanıp tutuşur ve BMW, Mercedes, Porsche ve Audi aniden SUV üretmeyi bırakabilir.

SONUÇ

THOMAS GEIGER

Bu van geleceğin ta kendisi. Yarım yüzyıl önce Chrysler’in Voyager ve Renault’nun Espace ile yaptığı gibi, şimdi de Çinliler, eğlencesiz vanları çekici bir konsepte dönüştürüyor. Cool tasarım, ilerici teknolojiler, rakipsiz akü teknolojisi... Bunlar Mega’nın şansını (Avrupa’da da) daha da artıracaktır. Bir de fiyatı bu kadar yüksek olmasaydı...



