Hafta sonu tatil, yıllık yaklaşık 3,25 milyon TL maaş.... Kraliyet Ailesi yeni çalışanını arıyor
İngiliz Kraliyet Ailesi, dijital iletişim çalışmalarını güçlendirmek için bir ilke imza atıyor. Buckingham Sarayı, sosyal medya içeriklerini güçlendirmek amacıyla ilk kez tam zamanlı bir video içerik üreticisi alımı yapacağını duyurdu. Ayrıca başvuru şartları, sunulacak çalışma koşulları ve maaş bilgisi de paylaşıldı.
İngiliz Kraliyet Ailesi, dijital iletişim stratejisinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Buckingham Sarayı, sosyal medya çalışmalarını geliştirmek amacıyla ilk kez tam zamanlı bir videograf istihdam edeceğini açıkladı.
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