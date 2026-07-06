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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Marketlerde kurallar değişiyor, ekmek fiyatları için yeni adım

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Ticaret Bakanlığı, perakende ticarete yönelik yönetmelikte değişiklik yapılması için düğmeye bastı. Yeni düzenleme taslağıyla tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ekonominin desteklenmesi ve sektörde sürdürülebilir bir yapının oluşturulması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmelikte değişiklik çalışmaları başlatıldığını açıkladı.