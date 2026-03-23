Haritada küçük, etkisi büyük: Hürmüz Boğazı’nın görünmeyen yüzü

Hürmüz Boğazı’nda yükselen gerilim enerji piyasalarını sarsarken, sahada hayat sürüyor. Tanker trafiği, stratejik risk ve bölge yaşamı aynı karede buluşuyor.

Bu gelişmeler, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyen bir süreci tetikledi. Tüm dikkatler, dünyanın en kritik deniz geçitlerinden biri olan Hürmüz Boğazı’na çevrildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki tansiyon hızla yükseldi. İran, yalnızca İsrail’i değil; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Umman’daki hedefleri de vurdu.

“Kapatıldı” iddiası ve ilk etkiler

İran basınında Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatıldığı yönünde haberler yer aldı. Bazı tankerler rotasını değiştirdi. Açık sularda bekleyen gemi sayısı hızla yükseldi. Uydu verilerine göre en az 150 tanker, boğaz dışında demirledi.

Bu gelişmeler, enerji akışında olası bir kesintinin sinyali olarak değerlendirildi.

Hürmüz Boğazı neden kritik?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Körfezi üzerinden açık denizlere bağlayan dar bir geçit. Bir tarafında İran, diğer tarafında Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

En dar noktası yaklaşık 33 kilometre. Ancak gemilerin kullandığı güvenli geçiş koridorları her iki yönde yalnızca 3 kilometre genişliğinde.

Bu dar yapı, bölgeyi askeri müdahalelere ve risklere karşı son derece hassas hale getiriyor.

Günlük 20 milyon varillik akış

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, 2024 yılında Hürmüz Boğazı’ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşındı.

Bu miktar, küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20-25’ine denk geliyor. Ayrıca sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin de yaklaşık beşte biri bu hat üzerinden gerçekleşiyor.

Sevkiyatların büyük bölümü Asya’ya gidiyor. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore, bu hattın en büyük alıcıları arasında yer alıyor.

Boğaz “nasıl kapatılır”?

Hürmüz Boğazı fiziksel olarak kapatılabilen bir yapı değil. “Kapatma” ifadesi askeri ve stratejik müdahaleleri tanımlıyor.

Bu tür bir senaryoda uygulanabilecek yöntemler şunlar:

Kıyıdan fırlatılan füzelerle tankerlerin hedef alınması

Sürat tekneleriyle gemilerin durdurulması veya taciz edilmesi

Dar geçiş noktalarında gemi batırarak fiili engel oluşturulması

Bu adımların her biri, deniz trafiğini ciddi şekilde aksatabilecek kapasiteye sahip.

Küresel ekonomi için kırılma noktası

Uzmanlara göre boğazın kapanması, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin aniden kesilmesi anlamına geliyor.

Bu durumda:

Küresel ekonomi baskı altına girebilir

Büyük güçlerin askeri müdahale ihtimali artabilir

Mevcut tabloda enerji altyapılarının da hedef alınması, risk seviyesini daha da yükseltiyor.

Sahadaki gerçek: Sakin görünen yoğun trafik

Tüm bu gelişmelere rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde günlük hayat tamamen durmuyor.

Keşm Adası’nın güney kıyılarında, tankerler ve yük gemileri art arda geçiş yapmayı sürdürüyor. Açıkta askeri gemiler güvenliği sağlıyor.

Deniz trafiği, bölgenin ne kadar kritik bir enerji hattı olduğunu doğrudan gösteriyor.

Keşm Adası: Doğa, kaynak ve strateji

Basra Körfezi’nin en büyük adası olan Keşm, hem doğal yapısı hem de enerji kaynaklarıyla öne çıkıyor.

Metamorfik, tortul ve volkanik kayaçların bir arada bulunduğu ada, bilimsel açıdan önemli bir alan. 6 kilometreyi bulan tuz mağaraları ve jeolojik oluşumlarıyla dikkat çekiyor.

2006 yılında UNESCO tarafından jeopark ilan edilen Keşm, aynı zamanda doğalgaz rezervleri nedeniyle stratejik bir konumda yer alıyor.

Yıldızlar Vadisi ve yerel anlatılar

Adanın en dikkat çeken noktalarından biri Yıldızlar Vadisi. Sivri kaya oluşumlarıyla kaplı bu alan, doğal süreçlerle şekillendi.

Bölge halkı ise vadinin gökten düşen taşlarla oluştuğuna inanıyor. Bu anlatılar, coğrafyaya farklı bir kültürel katman ekliyor.

Kuraklık ve su serdapları

Bölgedeki kurak iklim, suyun dikkatli kullanılmasını zorunlu kılıyor. Bu nedenle yağmur sularını toplamak için serdap adı verilen yapılar inşa edilmiş.

Çat Kuh gibi büyük yapılar, suyun korunmasını sağlayan doğal sistemler olarak öne çıkıyor.

Bender Abbas: Liman ve lojistik merkezi

Hürmüz Boğazı’nın ortasında yer alan Bender Abbas, İran’ın en önemli liman kentlerinden biri.

Petrol rafinerileri, doğalgaz tesisleri ve ticari limanlar, kenti bölgenin ekonomik merkezlerinden biri haline getiriyor.

Limanlarda yoğunluk dikkat çekiyor. Gemi trafiğindeki dalgalanmalar, küresel gelişmelerin sahaya doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Sahillerde yaşam ve sosyal hareketlilik

Akşam saatlerinde sahiller hareketleniyor. Aileler, gençler ve turistler kıyıda vakit geçiriyor.

Müzik, araç konvoyları ve sahil etkinlikleri, bölgedeki sosyal hayatın canlılığını ortaya koyuyor. Kadınların giyim tarzı, İran’ın diğer bölgelerine göre daha esnek bir görünüm sunuyor.

Hürmüz Adası: Renkli topraklar

Hürmüz Adası, çok renkli toprak yapısıyla tanınıyor. Özellikle kırmızı toprak, seramik ve kozmetik üretiminde kullanılıyor.

Ada genelinde görülen renk çeşitliliği, bölgeyi görsel olarak farklı bir noktaya taşıyor.

Minab: Geleneksel pazar kültürü

Minab’da haftada bir kurulan Perşembe Pazarı, bölgenin en yoğun etkinliklerinden biri.

Çevre şehirlerden gelen satıcılar ve ziyaretçilerle birlikte kentte büyük bir hareketlilik oluşuyor. Geleneksel kıyafetler ve yerel ürünler dikkat çekiyor.

Gerilim ve gündelik hayatın iç içe geçtiği coğrafya

Hürmüz Boğazı ve çevresi, aynı anda iki farklı gerçekliği barındırıyor.

Bir yanda küresel enerji akışını belirleyen stratejik bir hat, diğer yanda günlük hayatın sürdüğü yerleşimler bulunuyor.

Bu coğrafya; doğal zenginlikleri, ticari önemi ve güvenlik baskısıyla, dünyanın en hassas bölgelerinden biri olmayı sürdürüyor.