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Yaz sıcağında serinleten 10 pratik içecek

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Sıcak günlerde hem ferahlamak hem de vücudu desteklemek mümkün. Taze meyveler ve aromatik otlarla hazırlayacağınız bu içeceklerle sıvı tüketimini artırırken yaz sofralarınıza da renk katabilirsiniz.

Kuzukulağı Mokteyli

Malzemeler

  • Bir avuç taze kuzukulağı yaprağı
  • 1 adet limonun suyu (tercihen kabukları da yoğurmak için kullanılabilir)
  • 2 yemek kaşığı toz şeker (veya bal/ agave şurubu)
  • 1 şişe soğuk maden suyu
  • Bolca buz küpü
  • Yarım çay bardağı su (blender için)

Yapılışı

İyice yıkadığınız kuzukulağı yapraklarını ve limonu bir kaba alın. Şekeri de ekleyerek elinizle hafifçe sıka sıka yoğurun. Bu işlem, bitkilerin aromasını ve yağlarını tamamen ortaya çıkaracaktır. Karışıma yarım çay bardağı su ekleyerek el blendırı ile pürüzsüz olana kadar (yaklaşık 3-4 dakika) çekin. İçeceğin pürüzsüz bir kıvamda olması ve posasının kalmaması için karışımı ince bir süzgeç yardımıyla süzün. Büyük bir bardağa bolca buz doldurun. Süzdüğünüz kuzukulağı özünü bardağın yarısına gelecek şekilde paylaştırın. Üzerini soğuk soda ile tamamlayıp hafifçe karıştırın. Bir yaprak kuzukulağı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Zencefilli Limonata

Malzemeler

  • 7 adet limon
  • 3 yemek kaşığı zencefil rendesi
  • 6 yemek kaşığı bal
  • 5-6 dal taze nane
  • 1 litre su
  • 2-3 adet üzüm tanesi
  • 2-3 dilim elma

Yapılışı

Zencefili ve limonu ince ince rendeleyin. Limon suyu, zencefil, su ve balı derin ve geniş bir kapta bal tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Buzdolabında yaklaşık 15-20 dakika dinlendirin. Süzgeç ile süzdükten sonra içine bolca buz ekleyin. Taze nane yaprağı, üzüm tanesi ve elma dilimleriyle süsleyerek servis edin.

Karpuzlu Punch

Malzemeler

  • 2 dilim karpuz
  • 2 adet şeftali
  • 4 yemek kaşığı dut şurubu
  • Süslemek için nane yaprağı

Yapılışı

Karpuz ve şeftalilerin çekirdeklerini çıkarıp, irice doğrayın. Blenderda ezip, süzdükten sonra içine dut şurubunu ekleyin. Buzdolabında soğuttuktan sonra nane yapraklarıyla süsleyerek servis edin.

Rahatlatıcı Karışım

Malzemeler

  • 4 adet elma
  • 25 adet vişne
  • 40 adet yaban mersini

Yapılışı

Elmaları soyup, dörde bölün. Vişnelerin çekirdeklerini çıkarın. Elma, vişne ve yaban mersinini blenderdan geçirin. Buzdolabında soğuduktan sonra servis edin.

Ev Yapımı Kayısı Suyu

Malzemeler

  • 1,5 kg kayısı
  • 1 su bardağı şeker veya
  • 4 yemek kaşığı agave şurubu
  • 1 litre su
  • 2 adet karanfil

Yapılışı

Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp, suyla birlikte kaynatın. Yumuşadıktan sonra kevgirle bir tabağa alın. Kabuklarını soyup, yeniden tencereye alın. Üzerine toz şeker ekleyin. Şeker eriyip, kaynamaya başlayınca blenderdan geçirin. İçinde parça kalmaması için süzgeçten geçirebilirsiniz. İçine karanfil atarak buzdolabında soğumaya bırakın.

Şeftalili Kefir

Malzemeler

  • 300 ml kefir
  • 2 adet şeftali
  • 1 yemek kaşığı organik süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Tüm malzemeyi blenderdan geçirin. Balı ekleyip, yeniden karıştırın. Servis ederken farklı meyve ve baharatlarla süsleyebilirsiniz.

Böğürtlen Bombası

Malzemeler

  • 1 kase böğürtlen
  • Yarım muz
  • 2 adet portakal
  • Bir çay kaşığı bal

Yapılışı

Portakalları sıkarak 175 ml portakal suyu elde edin. Tüm malzemeyi portakal suyuyla birlikte blendera koyarak karıştırın. Soğuk olarak servis edin.

Acı Ekşi Domates

Malzemeler

  • 4 adet büyük domates
  • 1 limonun suyu
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 avuç reyhan

Yapılışı

Domatesleri soyup, dilimleyin. Doğranmış reyhan yaprağını, limon suyu ve karabiberi domateslerle birlikte blenderdan geçirin. Elde ettiğiniz karışımı buzdolabında soğutarak servis edin.

Zencefilli Yeşil Çay

Malzemeler

  • 5 çorba kaşığı kurutulmuş yeşil çay
  • 1 adet yeşil limon
  • 1 parça taze zencefil (yaklaşık 5 cm)
  • Tarçın çubuğu

Yapılışı

Zencefilin kökünü soyup, küçük parçalar halinde dilimleyin. Yeşil limonu iyice yıkayın ve ikiye bölün. Yarısını kabuğuyla birlikte ince ince dilimleyin, diğer yarısını da sıkın. Tarçın çubuklarını da ekleyerek tüm malzemeyi iki taşım kaynatın. Soğuduktan sonra yeşil elma dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Naneli Ayran

Malzemeler

  • 4 bardak su
  • 5 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt
  • Birkaç dal taze nane
  • Birkaç parça buz
  • Çok az tuz

Yapılışı

Yoğurdu derin bir kaba koyup, çırpın. Üzerine yavaş yavaş su ekleyerek, karıştırın. Nane yapraklarını parçalayıp, içine katın. Dilediğiniz kadar tuz koyup tekrar karıştırın. Salatalık dilimleriyle süsleyerek, soğuk olarak servis edin.

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