Köpekler yaz aylarını neden çok sevmez?

Artan sıcaklık, değişen yürüyüş saatleri ve bozulan rutinler bazı köpekleri yaz aylarında strese sokabilir. Özellikle sıcak nedeniyle daha az hareket edebilmek köpeklerde davranışsal ve duygusal değişikliklere neden olabilir.

Bazı köpekler yaz aylarında daha huzurlu, daha sosyal ve daha keyifli olabilirken bazıları sıcak hava, değişen düzen ve yoğun uyaranlar nedeniyle zorlanabilir. Çünkü köpekler de tıpkı insanlar gibi çevresel değişimlerden farklı şekillerde etkilenir.

Davranışlardaki değişimleri fark etmek önemli

Yaz döneminde bazı köpeklerde daha fazla uyuma, yürüyüşe isteksizlik, oyunlara ilgide azalma ya da serin alanlarda uzun süre vakit geçirme gibi davranışlar görülebilir. Bu durum her zaman bir problem anlamına gelmese de köpeğin mevsimsel değişime uyum sağlamaya çalıştığını gösterir.

Özellikle kısa burunlu ırklar, yaşlı köpekler, çok ve uzun tüylüler ve kaygı seviyesi yüksek köpekler sıcak havalardan daha fazla etkilenebilir. Çünkü yüksek sıcaklık yalnızca fiziksel enerjiyi değil sinir sistemini de zorlayabilir.

Yaz aylarının köpekler için olumlu tarafları da var tabii. Açık havada daha çok zaman geçirmek, doğada yapılan uzun akşam yürüyüşleri, yeni kokular ve artan sosyal temas birçok köpeğin ruh haline iyi gelir. Önemli olan, yazın temposunu köpeğin karakterine ve ihtiyaçlarına göre ayarlayabilmek.

Değişen rutinler köpekleri de etkiliyor

Tatiller, şehir değişiklikleri, daha çok misafir ve çooook daha hareketli bir hayat… Biz tüm bunları seviyor olabiliriz ama onlar belki de aynı fikirde değildir. Her köpek sosyal değildir ve her köpek seyahat etmeyi sevmez. İnsanlar için keyifli görünen bir yaz planı, bazı köpekler için yoğun uyarana maruz kalmaları anlamına gelebilir. Bu nedenle yaz aylarında yalnızca fiziksel ihtiyaçlara değil, köpeğin verdiği davranışsal sinyallere de dikkat etmek gerekir.

Nasıl belli eder?

Normalden daha huzursuz görünüyorsa, sürekli sizin yanınızda olmak istiyorsa ya da keyif aldığı aktivitelere karşı ilgisini kaybettiyse biraz daha sakinliğe, dinlenmeye ve konfora ihtiyacı olabilir. Bunları gözlemlendiğinizde temponuzu biraz düşürmek ve birlikte sakin aktiviteler planlamak iyi olabilir.

Yaz güvenliği: En sık yapılan hatalar

“Kısa bir tur” diyerek öğle sıcağında yürüyüş yapmak.

“Kısa bir tur” diyerek öğle sıcağında yürüyüş yapmak. Araba camı açık diye köpeği beş dakika bile olsa arabada bırakmak.

Araba camı açık diye köpeği beş dakika bile olsa arabada bırakmak. Asfalt sıcaklığını kontrol etmeden yürümek.

Asfalt sıcaklığını kontrol etmeden yürümek. Deniz sonrası tüyleri uzun süre ıslak bırakmak.

Deniz sonrası tüyleri uzun süre ıslak bırakmak. Su tüketimini takip etmemek.

Su tüketimini takip etmemek. Aşırı kalabalık ve gürültülü ortamlara girmek.

Aşırı kalabalık ve gürültülü ortamlara girmek. Klimayı köpeğin üzerine doğru ayarlamak ve doğrudan soğuğa maruz bırakmak.

Yazın rahatlaması için 3 öneri

Yürüyüş saatlerini değiştirin: Sabah erken saatler ve gün batımı sonrası yürüyüşleri, sıcak çarpması riskini azaltır.

Sabah erken saatler ve gün batımı sonrası yürüyüşleri, sıcak çarpması riskini azaltır. Evde serin ve sakin bir alan oluşturun: Köpeğinizin dinlenebileceği sessiz ve serin bir alan oluşturun böylece stres seviyesi azalır.

Köpeğinizin dinlenebileceği sessiz ve serin bir alan oluşturun böylece stres seviyesi azalır. Fiziksel değil zihinsel aktiviteleri artırın: Sıcak nedeniyle azalan hareket ihtiyacını koku oyunları, ödül bulmacaları ve kısa eğitim çalışmalarıyla destekleyebilirsiniz.

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