İkinci el piyasasında yeni dönem: Teknolojik ürünlerde cayma hakkı genişliyor, tüm süreçler kayıt altına alınacak
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlerde yeni dönemin başladığını duyurdu. Düzenlemeyle tüketicilerin cayma hakkı 14 gün olarak belirlenirken, yenilenerek satışa sunulan ürünlerin tüm süreçleri Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) üzerinden kayıt altına alınacak.
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlere ilişkin yeni bir yönetmelik yayımladı. Düzenlemeyle yenilenmiş ürünlerde cayma hakkı genişletilirken, cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat gibi ikinci el teknolojik ürünlerin garantili şekilde yenilenerek ekonomiye yeniden kazandırılması sürecinin daha hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
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