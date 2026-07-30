TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı haziranda düştü
TÜİK'in açıkladığı Haziran 2026 İşgücü İstatistikleri'ne göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı haziranda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan gerileyerek yüzde 7,6 seviyesine indi. Öte yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,5 saat olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ait işsizlik rakamlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu.
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