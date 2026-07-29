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Gerçeği yansıtmayan indirim algısına yeni önlem: İndirim öncesi fiyat artık böyle belirlenecek

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Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Düzenlemeyle şartlı satış reklamları da indirimli satış hükümlerine tabi tutulurken, indirim öncesi fiyatın son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olarak esas alınması zorunlu hale getirilerek gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında şeffaflığı artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, indirimli satış reklamlarında fiyat şeffaflığı 1 Ağustos 2026 itibarıyla zorunlu hale gelecek.