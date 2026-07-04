İstanbul Festivali’nde K-pop fırtınası!

Atiny’ler, Monbebe’ler ve K-pop hayranları, takvimlerinizi şimdiden işaretleyin! Bu yazın en heyecan verici buluşmalarından biri için geri sayım başladı.

İstanbul, 2026 yazında şimdiye kadar gördüğü en büyük K-pop etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Festivali K-pop Günleri kapsamında K-pop’un önemli temsilcileri sahne alacak. İki gün boyunca müzik, dans ve unutulmaz performanslarla dolu bir festival bizleri bekliyor. Heyecanımıza hakim olamıyoruz.

Gerçek bir kraliçe

İstanbul Festivali’nin ikinci günü, yani 15 Ağustos’ta da K-pop’un iki efsane ismi hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Bunlardan ilki şüphesiz K-pop’un kraliçelerinden Sunmi. “Gashina”, “Siren” ve “Heroine” gibi ikonik şarkılara imza atan sanatçı, etkileyici dans performansları ve kendine özgü tarzıyla yıllardır sektörde fark yaratıyor. Solo kariyeri boyunca yarattığı benzersiz konseptler sayesinde her geri dönüşünde hayranlarını şaşırtmayı başaran Sunmi’nin İstanbul’daki konseri kaçırılmamalı.

Festival neşesi

Festivalde K-pop esintisi sadece konserle sınırlı olmayacak. Etkinlik boyunca katılımcılar, Kore güzellik trendlerini yakından tanıyabilecekleri K-Beauty alanlarından geleneksel ve modern lezzetleri keşfedebilecekleri K-Food deneyimlerine, yaratıcı üretimlerin sergileneceği K-Art etkinliklerinden enerjik K-Pop dans yarışmalarına kadar uzanan zengin bir programla karşılaşacak. Ayrıca 15 Ağustos’un Kore’nin Bağımsızlık Günü’ne denk gelmesi, etkinliğe kültürel ve tarihsel açıdan ayrı bir anlam kazandırarak festival atmosferini daha da özel hale getirecek.

Enerji patlaması

Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise sıra K-pop’un en asi gruplarından biri olan Ateez’e gelecek. Ve evet, Ateez sonunda İstanbul Festivali K-pop Günleri kapsamında Türk Atiny’lerle buluşacak! “Wonderland”, “Bouncy”, “Work” ve daha birçok şarkıyı canlı dinleyecek olmak inanılmaz. Nasıl bir enerjiyle karşılaşacağımızı hayal bile edemiyoruz!

Kwon Eunbi ile muhteşem başlangıç

14 Ağustos’ta sahneye ilk çıkacak isimlerden biri, Iz*One’dan tanıdığımız ve şimdi bir solo sanatçı olan Kwon Eunbi olacak. Güçlü vokali ve enerjisiyle dikkat çeken idol, son yıllarda solo kariyerinde büyük bir yükseliş yakaladı. İstanbul’daki performansında hangi sürprizleri hazırladığını bilmiyoruz ama festivalin açılışını unutulmaz hale getireceğine eminiz.

Monsta X efsanesi İstanbul’da

Festival kadrosunun en dikkat çekici isimlerinden biri de kuşkusuz Monsta X. K-pop’un üçüncü nesil temsilcileri arasında yer alan grubu canlı izleyecek olacağımıza inanamıyoruz. Bildiğin gibi grubun Türkiye ile özel bir bağı da var. Geçtiğimiz yıl Shownu ve Jooheon İstanbul’u ziyaret etmiş ve şehirde oldukça keyifli vakit geçirmişlerdi. Türk Monbebe’lerle yeniden buluşacak olmaları bu konseri daha da özel hale getiriyor. Kim bilir, belki sahnede İstanbul ziyaretlerinden bahseder, belki de Türk hayranlar için küçük sürprizler hazırlarlar.

Eğlence devam ediyor

Bu yıl 5.’si düzenlenen İstanbul Festivali, 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca festivalde elektronik müziğin efsanesi Tiësto ve dünyaca ünlü DJ Argy gibi birçok başarılı isim festival kapsamında sahne alacak.