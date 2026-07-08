2026 Dünya Kupası'nda K-pop rüzgarı: BTS ve Lisa sahnede
Full destek, tam destek
Bildiğin gibi bu yaz Dünya Kupası heyecanı yaşayacağız. Üstelik Türkiye de turnuvada yer alacak! Futbolseverler için bundan daha güzel bir haber olabilir mi? Aslında olabilir. Çünkü bu yaz sadece sahada değil, müzik dünyasında da büyük yıldızlar sahneye çıkacak. BTS ve Lisa da Dünya Kupası için hazırlanan projelerde yer alıyor! Anlaşılan bu yaz hem milli takımımızı destekleyeceğiz hem de yeni şarkıları ezbere söyleyeceğiz.
BTS, Dünya Kupası’nda
Army’ler şimdiden geri sayıma başlamış durumda. Hatırlarsan BTS’in altın sesi Jungkook, 2022 Dünya Kupası için seslendirdiği “Dreamers” şarkısıyla herkesi etkilemişti. Şarkı o kadar sevilmişti ki nereye gitsek onu duyuyorduk. O dönemde BTS üyeleri askerlik görevleri nedeniyle grup olarak aktif değildi ve Jungkook sahneye tek başına çıkmıştı. Şimdi ise işler değişiyor. Duyduk ki, Fifa 2026 Finali için bir devre arası gösterisi yapılacakmış. Bunu Amerika’daki Super Bowl gibi geniş çaplı bir gösteri olarak düşünebilirsin. BTS de sahne alan isimlerden biri olacak. Bu, Dünya Kupası tarihinde bir ilk anlamına
geliyor. Çünkü bu daha önce yapılmadı. FIFA, yıllardır Super Bowl tarzı büyük bir müzik şovu fikrini değerlendiriyordu ve bu plan sonunda gerçeğe dönüşüyor. Ve BTS’i de bu programa katarak efsanevi bir işe imza atacaklarını gösteriyorlar.
Lisa’dan beklenen “Goals”
Dünya Kupası’nın yıldızlarından biri de Lisa olacak. Lisa, Brezilyalı pop yıldızı Anitta ve Afrobeats’in yükselen ismi Rema ile birlikte “Goals” adlı parçayı yayınladı. Üç farklı kıtadan gelen sanatçıların aynı projede buluşması, Dünya Kupası’nın uluslararası ruhunu mükemmel şekilde yansıtıyor. K-pop, Latin pop ve Afrobeats’in enerjisini bir araya getiren şarkı, daha ilk dinleyişte akıllara kazınıyor. Özellikle nakarattaki “Goals, goals” kısmı tam bir stadyum marşı havasında. Şarkıyı ne zaman dinlesek dans modumuz açılıyor. Lisa, sen bu işi biliyorsun!
K-pop kupayı ele geçiriyor
Aslında K-pop ile spor dünyasının yakınlaşması hiç de şaşırtıcı değil. Bugün K-pop yıldızları dünyanın en büyük moda ve spor markalarının yüzü haline gelmiş durumda. G-dragon, Felix gibi birçok isim dünyada ünlü spor ayakkabı markalarının moda elçileri. Dolayısıyla onları afişlerde bol bol görmek mümkün. Görünen o ki 2026 yazında sadece takımlar değil, çalma listelerimiz de şampiyonluk için yarışacak.