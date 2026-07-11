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K-Pop dünyasının en eğlenceli tercih testi: Hangisini seçerdin?

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K-pop dünyasında seçim yapmak bazen sandığınızdan çok daha zor olabilir. BTS'in rap line'ı mı yoksa vocal line'ı mı, Stray Kids konserinde ön sıra mı yoksa backstage deneyimi mi? Blackpink'in grup şarkıları mı, solo projeleri mi? Favori idolleriniz ve gruplarınız arasında karar vermenizi zorlaştıracak 15 eğlenceli soruyu hazırladık. Bakalım sizin seçimleriniz diğer K-pop hayranlarıyla ne kadar örtüşecek?

BTS’in rap line’ı mı, vocal line’ı mı? Bir idolün stilisti olmak mı, koreografı olmak mı? Twice’ın eski konseptleri mi, yeni konseptleri mi? TXT’in lore evreni mi, Enhypen’in vampir evreni mi? Kimin klibinde yer almak isterdin? Stray Kids’in mi, Ateez’in mi? Le Sserafim’in mi yoksa, Itzy’nin mi üyesi mi olmak isterdin? Monsta X’in karanlık konseptleri mi, Seventeen’in eğlenceli ruhu mu? Bias’ının seni fark etmesi mi, onunla bir gün geçirmen mi? Hayat boyu sadece fancam izlemek mi, sadece variety içerikleri izlemek mi? Stray Kids Changbin’in rap’i mi, Han’ın rap’i mi? Sadece bir grubun tüm konserlerine gitmek mi, her grubun bir konserine gitmek mi? Her comeback spoiler yemek mi, hiçbir şey bilmeden comeback izlemek mi? Konser önü bileti mi, backstage erişimi mi? Blackpink’in grup mu, yoksa solo şarkıları mı? Katseye’ın sadece bir şarkısını dinleyecek olsan, hangisini seçerdin? “Gabriela” mı, “Gnarly” mi?