Favori yaz içeceğine göre hangi K-pop grubusun?

Yazın vazgeçilmez içeceği, müzik zevkin hakkında düşündüğünden daha fazla ipucu veriyor olabilir. Çilekli limonatadan bubble tea'ye, favori yaz içeceğini seç ve bu sezon playlist'ine eklemen gereken K-pop grubunu keşfet.

Sen yazı romantik komedi filmlerinin başrolü gibi yaşıyorsun. Pozitif enerjin, neşen ve eğlenceli ruhun girdiğin her ortama yansıyor. Hareketli melodiler ve renkli konseptler tam sana göre. Bu yaz playlist'inde bol bol TWICE şarkıları olmalı.

Buzlu Americano

Kalabalığın içinde bile kendi dünyasında olmayı sevenlerdensin. Derin anlamlar taşıyan sözler, ilham veren hikâyeler ve güçlü duygular seni etkiliyor. Yaz boyunca hem motive edecek hem de duygusal anlarına eşlik edecek grup kesinlikle BTS.

Karpuzlu Smoothie

Senin için yaz; arkadaşlarla yapılan spontane planlar, kahkahalar ve bitmeyen maceralar demek. Enerjin hiç düşmüyor ve eğlenmeyi çok iyi biliyorsun. Bu yüzden yazının soundtrack'i Stray Kids olmalı.

Bubble Tea

Yeni trendleri keşfetmeyi, farklı deneyimler yaşamayı ve sosyal medyadaki yenilikleri takip etmeyi seviyorsun. Dinamik ve genç ruhunu en iyi yansıtan grup ise Tomorrow X Together. Yaz hissi veren şarkıları tam sana göre.

Vanilyalı Milkshake

İlk bakışta sakin ve yumuşak görünsen de içinde oldukça güçlü ve özgün bir karakter taşıyorsun. Zarif görünümünün altında cesur bir ruh var. Seni en iyi anlatan grup i-dle.

Tropikal Mocktail

Gösterişten uzak ama her zaman dikkat çekmeyi başaran doğal bir tarzın var. Sade şıklığı seviyor, bulunduğun her ortamda kendiliğinden öne çıkıyorsun. Yaz enerjin tam anlamıyla IVE ile örtüşüyor.

Şeftalili Soğuk Çay

Hayal kurmayı seven, biraz gizemli ve duygusal birisin. Gün batımında yürüyüşe çıkıp kulaklıklarını takarak müzik dinlemek senin en sevdiğin yaz ritüellerinden biri olabilir. Bu yaz sana en çok The Boyz eşlik edecek.

Soğuk Meyve Suları

Kendine güvenen, özgür ruhlu ve kendi yolunda ilerlemeyi seven bir karaktere sahipsin. Cesur stilin ve güçlü enerjinle bulunduğun her ortamda fark yaratıyorsun. Yazın ana karakter enerjisini tamamlayacak grup ise BLACKPINK.

İster enerjik dans şarkılarıyla yazın ritmini yakala, ister gün batımında duygusal melodilere eşlik et... Seçtiğin içecek, bu yaz seni en iyi yansıtan K-pop grubunu işaret ediyor olabilir. Şimdi kulaklıklarını tak, favori grubunun en yeni şarkılarını aç ve yazın tadını çıkar!