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Kore Pop

Kwon Eunbi, 14 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde sahne alacak

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Güney Koreli şarkıcı Kwon Eunbi, İstanbul Festivali kapsamında 14 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Solo kariyerini sürdüren sanatçı, festival programında sahne alacak isimler arasında yer alıyor.

14 Ağustos'ta sahneye çıkacak ilk isimlerden biri, IZ*ONE'ın eski üyelerinden Kwon Eunbi olacak. Grubun faaliyetlerinin sona ermesinin ardından solo kariyerine devam eden sanatçı, İstanbul konserinde sevilen şarkılarını seslendirecek. Konser programına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

Kwon Eunbi'nin performansının ardından Güney Koreli erkek grubu ATEEZ sahne alacak. İstanbul Festivali'nin "Bir Bilet, 2 Konser" konsepti kapsamında müzikseverler, tek biletle her iki konseri de izleyebilecek.

14 Ağustos İstanbul Festivali Programı

Kapı Açılışı: 16.00

Kwon Eunbi Konseri: 20.00

ATEEZ Konseri: 21.00

Mekân: Festival Park Yenikapı, İstanbul

Festivalin K-pop programı 15 Ağustos'ta da devam edecek. Etkinliğin ikinci gününde Güney Koreli sanatçı Sunmi ile erkek grubu Monsta X sahne alacak. Festival kapsamında iki gün boyunca farklı K-pop sanatçıları ve grupları müzikseverlerle buluşacak.

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