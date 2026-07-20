2026 yazının en çok beklenen K-pop comeback'leri
Yazı: İrem Naz Güvel
- NMIXX – "Heavy Serenade"
Nmixx, sürprizlerle dolu müzik tarzını bir kez daha sahneye taşıyor. Grup, bugüne kadar hem güçlü vokalleri hem de şarkı içinde tür değiştiren yapılarıyla dikkat çekti.
Neden dinlenmeli?
Çünkü Nmixx’ten hiçbir zaman sıradan bir şarkı beklenmiyor. Bir şarkının içinde birkaç farklı atmosfer yaşamak istiyorsan bu comeback tam senlik.
- ITZY – "Motto"
Kendine güven, özgürlük ve güçlü duruş denince akla gelen gruplardan biri Itzy. “Motto” ismi de grubun karakterine oldukça uyuyor.
Neden dinlenmeli?
Itzy’nin şarkıları genellikle enerji yükseltme garantili. Spor yaparken veya arkadaşlarınla dışarı çıkarken playlist’ine ekleyebileceğin türden parçalar çıkarıyorlar.
- CORTIS – "GreenGreen"
“GreenGreen” EP’si, yaz enerjisini içimize işliyor. Eğlenceli ve dinamik şarkı severlerin gözü bu comeback’te.
Neden dinlenmeli?
“GreenGreen”, Cortis’in ilk geri dönüşü. Tabii ki bizi hayal kırıklığına uğratmadılar, harika bir iş çıkardılar.
- BABYMONSTER – "Sugar Honey Ice Tea"
Çıkışlarından beri ilgi odağı olan BabyMonster, “Sugar Honey Ice Tea” ile yaz playlist’lerinde yerini alıyor. Grubun performans odaklı yapısı düşünüldüğünde şarkının adının yaz temalı olması da dikkat çekiyor.
Neden dinlenmeli?
Güçlü rap bölümleri ve vokalleriyle bu yazın en çok konuşulan genç gruplarından biri olmaya devam ediyorlar ve “Sugar Honey Ice Tea” ile yerimizde duramıyoruz.
- BABYMONSTER “SUGAR HONEY ICE TEA”
Çıkışlarından beri ilgi odağı olan BabyMonster, “Sugar Honey Ice Tea” ile yaz playlist’lerinde yerini alıyor. Grubun performans odaklı yapısı düşünüldüğünde şarkının adının yaz temalı olması da dikkat çekiyor.
Neden dinlenmeli?
Güçlü rap bölümleri ve vokalleriyle bu yazın en çok konuşulan genç gruplarından biri olmaya devam ediyorlar ve “Sugar Honey Ice Tea” ile yerimizde duramıyoruz.
- aespa – "Lemonade"
Yapay zeka evrenlerinden fütüristik konseptlere kadar her şeyi deneyen Aespa, bu kez “Lemonade” ile geliyor. Şarkı adı bile yaz sıcağında buz gibi bir içecek etkisi yaratıyor.
Neden dinlenmeli?
Aespa’nın en büyük özelliklerinden biri, her geri dönüşte farklı bir kimlik göstermesi. Akılda kalan nakaratlar seviyorsan bu comeback’i kaçırmamalısın.
- FIFTY FIFTY – "Like A Bubble"
Kız neşesi arıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Fifty Fifty asla yanıltmıyor ve bubblegum pop şarkılarını yayınlamaya devam ediyorlar.
Neden dinlenmeli?
Fifty Fifty, geçmişte yaşanan olayların gölgesinden yavaş yavaş çıkıyor görünüyor. Kızların çok çalıştıkları belli.
- ATEEZ – "Golden Hour: Part.5"
Ateez, yaz geri dönüşünü yakında gerçekleştiriyor. Onlardan güçlü şarkılar ve enerjik bir performans bekliyoruz.
Neden dinlenmeli?
Çünkü bu yaz, Ateez ülkemize geliyor ve yeni şarkılarını canlı bir şekilde dinlemek için sabırsızlanıyoruz.
- LE SSERAFIM – "Boompala"
Şarkının adı bile dans ettiriyor! Le Sserafim son yılların en dikkat çeken performans gruplarından biri ve her dönüşlerinde sosyal medyada konuşulacak bir an bırakmayı başarıyorlar.
Neden dinlenmeli?
Bize göre bu yazın şarkısı, “Boompala”. Çünkü “Macarena” şarkısının sample’larının kullandığı şarkı hem dans ettiriyor hem de eskiye bir saygı duruşunda bulunuyor.
- RIIZE – "II"
“Do Your Dance” adlı başlık şarkısıyla gelen albüm, grubun genç ve akılda kalıcı enerjisini biraz daha sahne odaklı ve daha güçlü bir çizgiye taşıyor.
Neden dinlenmeli?
Riize’ın en güçlü yanı gençlik enerjisini doğal şekilde yansıtması. Şarkıları genellikle hem modern hem de kolay dinlenebilir bir yapıya sahip olduğundan bu yazın playlist’inde kendine yer buluyor.
- MAMAMOO – “4WARD”
Mamamoo’nun dönüş haberi özellikle ikinci nesil ve üçüncü nesil K-pop hayranlarını heyecanlandırmış durumda. Yıllardır sahnede olan grup, güçlü vokalleriyle hala rakipsiz.
Neden dinlenmeli?
Bu yazın en büyük hediyesi, kesinlikle Mamamoo’nun dönüşü. Onları çok özlemiştik.