Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Kore Pop

Enerjin % kaç? Yazın K-Pop fanı olduğunu test et!

İçeriği Paylaş

Yaz mevsimi, güneş, tatil ve bol bol müzik... Peki senin yaz enerjin ne kadar K-pop dolu? Favori grubunun yeni comeback'lerini anında takip ediyor, yaz playlistini K-pop şarkılarıyla mı dolduruyorsun? O halde bu eğlenceli test tam sana göre! Soruları cevapla ve K-pop enerjinin yüzde kaç olduğunu öğren.

Her soru için "Evet", "Belki" veya "Hayır" seçeneklerinden birini işaretle.

1. Yazın her gün K-pop dinler misin?

Evet

Belki

Hayır

2. Favori grubunun yaz şarkıları seni aşırı mutlu eder mi?

Evet

Belki

Hayır

3. Dans challenge videoları çekmek ister misin?

Evet

Belki

Hayır

4. Yaz tatilinde bir K-pop konserine gitme hayalin var mı?

Evet

Belki

Hayır

5. Yeni comeback haberlerini hemen takip eder misin?

Evet

Belki

Hayır

6. K-pop stilini denemek ister misin?

Evet

Belki

Hayır

7. Yaz gecelerinde kulaklığını takıp K-pop dinleyerek hayal kurar mısın?

Evet

Belki

Hayır

8. Telefonunda bir K-pop idolünün duvar kâğıdı var mı?

Evet

Belki

Hayır

9. Yaz playlistinin büyük kısmı K-pop şarkılarından mı oluşuyor?

Evet

Belki

Hayır

10. Arkadaşların seni "tam bir K-pop fanı" olarak tanımlar mı?

Evet

Belki

Hayır

Sonuçlar

Hayırlar çoğunluktaysa: %40

  • Mini Fan

K-pop'u seviyorsun ama yazın farklı müzik türlerine de şans vermeyi ihmal etmiyorsun. Senin için önemli olan ruh haline uygun şarkılar dinlemek. Belki bu yaz yeni bir K-pop grubuyla tanışıp favori listenin yönünü değiştirebilirsin.

Belkiler çoğunluktaysa: %80

  • Yaz Fanı

Sen tam bir yaz vibe'ı insanısın! Güneşlenirken, sahilde yürürken ya da arkadaşlarınla vakit geçirirken kulaklığında mutlaka enerjik K-pop şarkıları çalıyor. Yeni şarkıları takip ediyorsun ama fanlık konusunda kendini çok da zorlamıyorsun. Eğlence senin önceliğin.

Evetler çoğunluktaysa: %100

  • Gerçek K-Pop Fanı

Tebrikler! Senin için K-pop sadece bir müzik türü değil, adeta bir yaşam tarzı. Yaz ya da kış fark etmeksizin favori gruplarının yeni şarkıları, dansları ve comeback'leri gündeminin vazgeçilmez bir parçası. Yaz playlistin hit K-pop parçalarıyla dolu, konser hayalleri ise hiç bitmiyor. Senin enerjin tam anlamıyla %100 K-pop!

Benzer Haberler

Yazın sana ne getirecek? Kristal küre testiyle yaz falını keşfet!

23.07.2026Genel

2026 yazının en çok beklenen K-pop comeback'leri

20.07.2026Genel

Favori yaz içeceğine göre hangi K-pop grubusun?

16.07.2026Genel

K-Pop dünyasının en eğlenceli tercih testi: Hangisini seçerdin?

11.07.2026Genel

2026 Dünya Kupası'nda K-pop rüzgarı: BTS ve Lisa sahnede

08.07.2026Genel

İstanbul Festivali’nde K-pop fırtınası!

04.07.2026Genel

Katseye 2026 gündemi: Manon ayrıldı mı, geri mi dönüyor?

01.07.2026Genel

BTS geri döndü: “Arirang” albümünde 7 üyenin birlik mesajı

27.06.2026Genel

BTS “Swim” klibi ne anlatıyor? Gizli mesajlar ve fan teorileri

24.06.2026Genel

TWICE Mina Myoui sahne performanslarıyla yeniden gündemde

20.06.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş