Enerjin % kaç? Yazın K-Pop fanı olduğunu test et!
Her soru için "Evet", "Belki" veya "Hayır" seçeneklerinden birini işaretle.
1. Yazın her gün K-pop dinler misin?
Evet
Belki
Hayır
2. Favori grubunun yaz şarkıları seni aşırı mutlu eder mi?
Evet
Belki
Hayır
3. Dans challenge videoları çekmek ister misin?
Evet
Belki
Hayır
4. Yaz tatilinde bir K-pop konserine gitme hayalin var mı?
Evet
Belki
Hayır
5. Yeni comeback haberlerini hemen takip eder misin?
Evet
Belki
Hayır
6. K-pop stilini denemek ister misin?
Evet
Belki
Hayır
7. Yaz gecelerinde kulaklığını takıp K-pop dinleyerek hayal kurar mısın?
Evet
Belki
Hayır
8. Telefonunda bir K-pop idolünün duvar kâğıdı var mı?
Evet
Belki
Hayır
9. Yaz playlistinin büyük kısmı K-pop şarkılarından mı oluşuyor?
Evet
Belki
Hayır
10. Arkadaşların seni "tam bir K-pop fanı" olarak tanımlar mı?
Evet
Belki
Hayır
Sonuçlar
Hayırlar çoğunluktaysa: %40
- Mini Fan
K-pop'u seviyorsun ama yazın farklı müzik türlerine de şans vermeyi ihmal etmiyorsun. Senin için önemli olan ruh haline uygun şarkılar dinlemek. Belki bu yaz yeni bir K-pop grubuyla tanışıp favori listenin yönünü değiştirebilirsin.
Belkiler çoğunluktaysa: %80
- Yaz Fanı
Sen tam bir yaz vibe'ı insanısın! Güneşlenirken, sahilde yürürken ya da arkadaşlarınla vakit geçirirken kulaklığında mutlaka enerjik K-pop şarkıları çalıyor. Yeni şarkıları takip ediyorsun ama fanlık konusunda kendini çok da zorlamıyorsun. Eğlence senin önceliğin.
Evetler çoğunluktaysa: %100
- Gerçek K-Pop Fanı
Tebrikler! Senin için K-pop sadece bir müzik türü değil, adeta bir yaşam tarzı. Yaz ya da kış fark etmeksizin favori gruplarının yeni şarkıları, dansları ve comeback'leri gündeminin vazgeçilmez bir parçası. Yaz playlistin hit K-pop parçalarıyla dolu, konser hayalleri ise hiç bitmiyor. Senin enerjin tam anlamıyla %100 K-pop!