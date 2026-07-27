Enerjin % kaç? Yazın K-Pop fanı olduğunu test et!

Yaz mevsimi, güneş, tatil ve bol bol müzik... Peki senin yaz enerjin ne kadar K-pop dolu? Favori grubunun yeni comeback'lerini anında takip ediyor, yaz playlistini K-pop şarkılarıyla mı dolduruyorsun? O halde bu eğlenceli test tam sana göre! Soruları cevapla ve K-pop enerjinin yüzde kaç olduğunu öğren.

Her soru için "Evet", "Belki" veya "Hayır" seçeneklerinden birini işaretle.

Evet

Belki

Hayır

2. Favori grubunun yaz şarkıları seni aşırı mutlu eder mi?

Evet

Belki

Hayır

3. Dans challenge videoları çekmek ister misin?

Evet

Belki

Hayır

4. Yaz tatilinde bir K-pop konserine gitme hayalin var mı?

Evet

Belki

Hayır

5. Yeni comeback haberlerini hemen takip eder misin?

Evet

Belki

Hayır

6. K-pop stilini denemek ister misin?

Evet

Belki

Hayır

7. Yaz gecelerinde kulaklığını takıp K-pop dinleyerek hayal kurar mısın?

Evet

Belki

Hayır

8. Telefonunda bir K-pop idolünün duvar kâğıdı var mı?

Evet

Belki

Hayır

9. Yaz playlistinin büyük kısmı K-pop şarkılarından mı oluşuyor?

Evet

Belki

Hayır

10. Arkadaşların seni "tam bir K-pop fanı" olarak tanımlar mı?

Evet

Belki

Hayır

Sonuçlar

Hayırlar çoğunluktaysa: %40

Mini Fan

K-pop'u seviyorsun ama yazın farklı müzik türlerine de şans vermeyi ihmal etmiyorsun. Senin için önemli olan ruh haline uygun şarkılar dinlemek. Belki bu yaz yeni bir K-pop grubuyla tanışıp favori listenin yönünü değiştirebilirsin.

Belkiler çoğunluktaysa: %80

Yaz Fanı

Sen tam bir yaz vibe'ı insanısın! Güneşlenirken, sahilde yürürken ya da arkadaşlarınla vakit geçirirken kulaklığında mutlaka enerjik K-pop şarkıları çalıyor. Yeni şarkıları takip ediyorsun ama fanlık konusunda kendini çok da zorlamıyorsun. Eğlence senin önceliğin.

Evetler çoğunluktaysa: %100

Gerçek K-Pop Fanı

Tebrikler! Senin için K-pop sadece bir müzik türü değil, adeta bir yaşam tarzı. Yaz ya da kış fark etmeksizin favori gruplarının yeni şarkıları, dansları ve comeback'leri gündeminin vazgeçilmez bir parçası. Yaz playlistin hit K-pop parçalarıyla dolu, konser hayalleri ise hiç bitmiyor. Senin enerjin tam anlamıyla %100 K-pop!