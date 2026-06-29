Kesintisiz operasyon, düşük maliyet: Renault Trucks Master Red Edition satışta

Renault Trucks Türkiye, ağır ticari araç sektöründeki köklü uzmanlığını hafif ticari araç segmentine taşıyor. Yeni Master Red Edition model ailesini pazara sunan şirket; satış, finansman ve satış sonrası hizmetleri tek çatı altında toplayarak işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Fransa, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde büyük başarı yakalayan bu iş modeli, Türkiye’deki filo müşterileri ve ticari kullanıcıların operasyonel verimliliğini artırmayı odak noktasına alıyor.

Renault Trucks Türkiye, ağır ticari araç sektöründeki köklü uzmanlığını hafif ticari araç (HTA) segmentine taşıyor. Yeni Renault Trucks Master Red EDITION model ailesini Türkiye pazarına sunan şirket; satış, finansman ve satış sonrası hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak taşımacılık profesyonellerine uçtan uca çözümler sunmayı hedefliyor.

"Ticari araç kullanıcılarına tek noktadan kapsamlı çözümler sunacağız"

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, yeni stratejilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları vurguladı:

"Ağır ticari araç müşterilerimizin önemli bir kısmının aynı zamanda hafif ticari araç filoları da bulunuyor. Müşterilerimizin iş süreçlerini ve operasyonel ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Renault Trucks Master Red EDITION’ın ürün gamımıza katılmasıyla birlikte, artık tüm ihtiyaçlara tek çatı altında yanıt vereceğiz. Bu adım, sadece bir ürün grubu genişlemesi değil; ağır ticari alanındaki uzmanlığımızı, satış sonrası hizmet kalitemizi ve verimlilik odaklı yaklaşımımızı hafif ticari segmentine aktarma hamlesidir. Amacımız, müşterilerimizin toplam sahip olma maliyetini optimize etmek ve uzun vadeli değer yaratmaktır."

Farklı sektörlere yönelik esnek üst yapı seçenekleri

Master Red EDITION, Türkiye pazarına ilk etapta şasi kabin ve panelvan versiyonlarıyla giriş yapıyor. Farklı gövde seçenekleri, uzunlukları ve teknik esnekliği sayesinde model ailesi; lojistik, dağıtım, belediye hizmetleri ve saha operasyonları gibi çok çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına tam uyum sağlıyor.

Maliyetleri düşüren çözümler: 30.000 km bakım periyodu ve finansman desteği

Ticari araç kullanıcıları için en kritik kriter olan "Toplam Sahip Olma Maliyeti", Master Red EDITION ile avantaja dönüşüyor:

Uzun Bakım Aralıkları: 30.000 km olarak planlanan bakım periyotları sayesinde servis ziyaretleri azalıyor, aracın iş dışı kaldığı süre minimuma indiriliyor.

Finansman ve İkinci El: Renault Trucks Finansal Hizmetler aracılığıyla esnek satın alma çözümleri sunulurken, ikinci el hizmetleriyle de aracın tüm yaşam döngüsü boyunca katma değer sağlanıyor.