Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Auto Show

Kesintisiz operasyon, düşük maliyet: Renault Trucks Master Red Edition satışta

İçeriği Paylaş

Renault Trucks Türkiye, ağır ticari araç sektöründeki köklü uzmanlığını hafif ticari araç segmentine taşıyor. Yeni Master Red Edition model ailesini pazara sunan şirket; satış, finansman ve satış sonrası hizmetleri tek çatı altında toplayarak işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Renault Trucks Türkiye, ağır ticari araç sektöründeki köklü uzmanlığını hafif ticari araç (HTA) segmentine taşıyor. Yeni Renault Trucks Master Red EDITION model ailesini Türkiye pazarına sunan şirket; satış, finansman ve satış sonrası hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak taşımacılık profesyonellerine uçtan uca çözümler sunmayı hedefliyor.

Fransa, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde büyük başarı yakalayan bu iş modeli, Türkiye’deki filo müşterileri ve ticari kullanıcıların operasyonel verimliliğini artırmayı odak noktasına alıyor.

"Ticari araç kullanıcılarına tek noktadan kapsamlı çözümler sunacağız"

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, yeni stratejilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları vurguladı:

"Ağır ticari araç müşterilerimizin önemli bir kısmının aynı zamanda hafif ticari araç filoları da bulunuyor. Müşterilerimizin iş süreçlerini ve operasyonel ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Renault Trucks Master Red EDITION’ın ürün gamımıza katılmasıyla birlikte, artık tüm ihtiyaçlara tek çatı altında yanıt vereceğiz. Bu adım, sadece bir ürün grubu genişlemesi değil; ağır ticari alanındaki uzmanlığımızı, satış sonrası hizmet kalitemizi ve verimlilik odaklı yaklaşımımızı hafif ticari segmentine aktarma hamlesidir. Amacımız, müşterilerimizin toplam sahip olma maliyetini optimize etmek ve uzun vadeli değer yaratmaktır."

Farklı sektörlere yönelik esnek üst yapı seçenekleri

Master Red EDITION, Türkiye pazarına ilk etapta şasi kabin ve panelvan versiyonlarıyla giriş yapıyor. Farklı gövde seçenekleri, uzunlukları ve teknik esnekliği sayesinde model ailesi; lojistik, dağıtım, belediye hizmetleri ve saha operasyonları gibi çok çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına tam uyum sağlıyor.

Maliyetleri düşüren çözümler: 30.000 km bakım periyodu ve finansman desteği

Ticari araç kullanıcıları için en kritik kriter olan "Toplam Sahip Olma Maliyeti", Master Red EDITION ile avantaja dönüşüyor:

Uzun Bakım Aralıkları: 30.000 km olarak planlanan bakım periyotları sayesinde servis ziyaretleri azalıyor, aracın iş dışı kaldığı süre minimuma indiriliyor.

Finansman ve İkinci El: Renault Trucks Finansal Hizmetler aracılığıyla esnek satın alma çözümleri sunulurken, ikinci el hizmetleriyle de aracın tüm yaşam döngüsü boyunca katma değer sağlanıyor.

Benzer Haberler

Yeni Renault Megane E-Tech sahneye çıkıyor: Türkiye tarihi belli oldu

22.06.2026Genel

TEMSA, geleceğin çevreci ulaşım teknolojilerini Busworld Türkiye’de sergiledi

18.06.2026Genel

Anadolu Isuzu, Busworld Türkiye 2026’da yeni modellerini tanıtacak

15.06.2026Genel

400 milyon Euro’luk yatırımın ilk meyvesi: Renault Boreal Türkiye'de satışta

12.06.2026Genel

Elektrikli lüksün yeni zirvesi: Rolls-Royce Spectre Series II sahneye çıktı

05.06.2026Genel

Audi’nin F1 geleceği İstanbul’da sahneye çıktı: Audi R26 Showcar Galataport’ta

04.06.2026Genel

Nissan Haziran ayı için sıfır araç kampanyalarını duyurdu

03.06.2026Genel

BMW’nin elektrikli vizyonu suya indi: BMW x SipaBoards e-SUP Türkiye’de satışta

02.06.2026Genel

Nissan Qashqai e-POWER, Avustralya’nın en zorlu rotalarına meydan okudu

01.06.2026Genel

Renault yeni kompakt pick-up modeli Niagara'nın lansman tarihini açıkladı

25.05.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş