Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Auto Show

Škoda Nisan fırsatlarını duyurdu: Yüzde 0.99 faizli ve özel indirimler başladı

İçeriği Paylaş

Yüce Auto-Škoda, Nisan ayına özel hazırladığı avantajlı satış kampanyalarıyla birçok modelinde dikkat çekici fırsatlar sunuyor. 30 Nisan’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında markanın elektrikli modelleri dahil olmak üzere benzinli ve hibrit modellerinde de özel avantajlar Škoda showroomlarında müşterileri bekliyor.

Nisan ayı boyunca sunulan finansman fırsatlarının yanı sıra Škoda’nın elektrikli model ailesinde yer alan Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé modellerinde geçerli kampanya kapsamında, 10 bin TL değerinde KIKO Milano hediye çeki ve 10 bin TL değerinde D-Charge şarj bakiyesi müşterilere sunuluyor.

Markanın elektrikli mobilite vizyonunu destekleyen kampanyalar çerçevesinde, kadın müşterilere özel olarak sunulan D-Charge avantajı, Škoda’nın mobil şarj istasyonlarında da kullanılabiliyor.

Škoda modellerinde fiyat ve finansman avantajları

Yüce Auto-Škoda, Nisan ayı boyunca yeni bir model satın almak isteyen kullanıcılarına cazip finansman ve fiyat avantajları da sunuyor. Škoda’nın yeni nesil elektrikli C-SUV modeli Elroq, 2.299.900 TL’lik başlangıç fiyatına ek olarak 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli %0.99 faizli tüzel kredi kampanyası da sunuyor.

Škoda’nın elektrikli D-SUV modelleri Enyaq ve Enyaq Coupe’de geçerli, 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli %0.99 faizli tüzel kredi fırsatı da dikkat çekiyor.

Škoda, yalnızca elektrikli modellerde değil, geniş ürün gamında da önemli avantajlar sunuyor. Karoq, Kodiaq ve Superb modellerinde, Nisan ayına özel fiyat avantajlarına ek olarak 1 milyon TL’ye 6 ay %0.99 faizli tüzel kredi kampanyası bulunuyor.

Ayrıca Octavia ve Kamiq modelleri, Nisan ayına özel ÖTV avantajıyla dikkat çekerken Fabia ve Scala modelleri ise Nisan ayına özel fiyat avantajlarıyla öne çıkıyor.

Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş