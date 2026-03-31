Škoda’nın elektrikli zirvesi: Yeni amiral gemisi Peaq tanıtıldı

Škoda’nın yeni elektrikli SUV modeli Peaq, performans ve verimliliği bir arada sunan üç farklı güç-aktarma seçeneğiyle geliyor. Model 60, 90 ve 90x olmak üzere üç farklı versiyonla sunulacak ve 150 kW ile 220 kW arasında değişen güç değerleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

Peaq’in 90 ve 90x versiyonları, 600 kilometrenin üzerinde menzil sunarak uzun yol kullanımında güçlü bir alternatif oluşturuyor. Tüm versiyonlarda hızlı şarj altyapısı dikkat çekerken, model yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj seviyesine DC hızlı şarj ile yaklaşık 28 dakikada ulaşabiliyor. 60 versiyonunda ise bu süre 27 dakikaya kadar düşüyor.

Elektrikli motorun sağladığı yüksek tork ve düşük ağırlık merkezi sayesinde Peaq, dinamik sürüş özellikleriyle de öne çıkıyor. Serinin en güçlü versiyonu olan dört tekerlekten çekişli 90x, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 6.7 saniyede ulaşarak performans odaklı kullanıcıları da hedefliyor.

Peaq, markanın üretim modellerinde ilk kez sunulan yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Model, hem aerodinamik verimliliği artıran hem de tasarım bütünlüğünü güçlendiren detaylarla öne çıkıyor. Peaq’te ilk kez kullanılan gövdeye entegre gizli kapı kolları, araç hareket halindeyken veya kilitliyken tamamen içeri çekilerek hava akışını iyileştiriyor ve aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyor. Sürücü araca anahtarla yaklaştığında ise kapı kolları otomatik olarak dışarı çıkıyor.

Ayrıca, kapı kollarının ön bölümüne basılarak mekanik olarak da açılması mümkün. Bu sistem, hem kullanım kolaylığı hem de güvenlik standartları açısından yüksek seviyede bir çözüm sunarken, aracın modern ve sade görünümünü de destekliyor.

Peaq’in öne çıkan bir diğer yeniliği ise Dynamic Shade Control teknolojisine sahip panoramik cam tavanı. Elektrokromik yapıya sahip bu sistem, elektrik akımı sayesinde camın ışık geçirgenliğini ayarlayabiliyor.

Dokuz ayrı segmentten oluşan tavan, kullanıcıların üç farklı hazır mod arasında seçim yapmasına veya bilgi-eğlence ekranı üzerinden manuel olarak kişiselleştirme yapmasına imkan tanıyor. Škoda’nın bugüne kadar sunduğu en büyük panoramik cam tavan olma özelliğini taşıyan bu sistem, Peaq’in ferah kabin deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.