Manyetik fırtına herkesi etkiledi! Peki ne kadar sürecek?

23–28 Mart arasında Dünya’yı etkileyecek manyetik fırtınaların insana etkileri ve gün gün tahminleri. Uykusuzluk, baş ağrısı ve yorgunluk konusunda uyarılar.

Dünya, 23 Mart’ta güçlü bir manyetik fırtına ile sarsıldı. Gece boyunca pek çok kişi uykusuz kaldı, başı ağrıdı ve yorgun hissetti. Uzmanlar, bu tür fırtınaların sadece hassas kişilerde değil, herkesin vücudunu etkileyebileceğini söylüyor.

23 Mart fırtına durumu

Gece ve sabah saatlerinde jeomanyetik alan yüksek aktivite gösterdi (K-indeksi 5). İnsanlar uykusuzluk, yorgunluk, sinirlilik ve baş ağrısı gibi etkiler yaşadı. Gün ilerledikçe fırtına hafifledi, orta şiddetli aktivite (K-indeksi 4) hâlâ görüldü.

Vücut manyetik fırtınaya nasıl tepki verir?

Kozmik fırtınalar sinir sistemini ve kalp-damar sağlığını etkiler. En sık görülen belirtiler:

  • Ani migren ve baş ağrıları
  • Yorgunluk ve enerji düşüklüğü
  • Sinirlilik veya ilgisizlik
  • Tansiyon ve kalp ritmi değişiklikleri
  • Dikkat dağınıklığı

Sağlıklı kişiler bile bu dönemde bu etkileri yaşayabilir.

Manyetik fırtına takvimi: 23–28 Mart

  • 23 Mart (Pazartesi): Orta şiddette fırtına (K-indeksi 4). Risk grubundakiler yorgun ve huzursuz hissedebilir.
  • 24 Mart (Salı): Jeomanyetik aktivite öğleden sonra artacak (K-indeksi 4–5).
  • 25 Mart (Çarşamba): Güçlü kırmızı seviye fırtına (K-indeksi 5). Baş ağrısı, uyku hali, dikkat ve odaklanma sorunları olabilir.
  • 26 Mart (Perşembe): Fırtına hafifliyor; günün ikinci yarısında hâlâ etkiler olabilir (K-indeksi 3).
  • 27 Mart (Cuma): Zayıf fırtına; sadece hassas kişiler ve kronik rahatsızlığı olanlar etkilenebilir (K-indeksi 3).
  • 28 Mart (Cumartesi): Durum değişebilir; güneş aktiviteleri ani şekilde artabilir.

Manyetik fırtına nedir?

Manyetik fırtına, Dünya’nın manyetik alanının güneşten gelen enerji patlamalarına verdiği tepkidir.

Güneş patlamaları veya koronal kütle atımları yüklü parçacıkları Dünya’ya ulaştırır ve manyetosferle etkileşime girer. Sonuçlar:

  • Manyetik alanda dalgalanmalar
  • Uydu operasyonlarında aksaklıklar
  • Haberleşme sorunları
  • Parlak auroralar
  • Hava hassasiyeti olanlarda sağlık sorunları

İnsan vücudu nasıl etkilenir?

Jeomanyetik dalgalanmalar bazı kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk ve uyku bozuklukları yaratır. Tansiyon dalgalanabilir, sinirlilik ve kaygı artabilir.

En çok etkilenen gruplar:

  • Hava hassasiyeti olanlar
  • Kalp-damar hastalığı olanlar
  • Kronik rahatsızlığı olanlar
  • Yaşlılar
  • Hamileler
  • Uyku sorunu yaşayanlar
  • Sürekli stres veya yorgunluk yaşayanlar

Doktorlar, fırtınaların etkisinin kişiden kişiye değiştiğini belirtiyor.

