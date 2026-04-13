Maxus DELIVER 7 L1H1, 1.299.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Maxus, Türkiye hafif ticari araç pazarına yeni bir soluk getiren dizel modeli DELIVER 7’nin kısa şasili (L1H1) versiyonunu da yollara çıkarmaya başladı.

Şehir içinde üstüne yok!

Çeşitli kullanım ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla tasarlanan Maxus DELIVER 7 L1H1, ideal boyutlarıyla özellikle şehir içi kullanıma tam uyum sağlıyor. Yeni model, 166 HP güç ve 390 Nm tork üreten 2.0L turbo dizel motoru ile sunduğu benzersiz performansın yanı sıra, şık tasarımı, kaliteli ve dayanıklı malzemelerle tasarlanan iç mekânı, benzersiz konforu, üstün güvenliği ve yüksek verimliliği sayesinde hem şehir içi hem de şehirlerarası yolculuklarda ideal bir model olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte DELIVER 7 L1H1, güç, dayanıklılık ve fonksiyonel yapısını da ön plana çıkaran modern ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. LED farları ve arka stop lambaları sağlam ve dinamik görünümünü tamamlıyor. Yolcu tarafındaki kayar kapı ve 180 dereceye kadar açılabilen arka kapılar, yükleme alanına kolayca erişmeyi sağlıyor.

Dar sokaklardaki manevralar için tasarlandı!

DELIVER 7 L1H1, 6,3 metreküplük geniş yükleme bölümü ve LED aydınlatma gibi akıllı özellikleriyle işlevsellik ve konforu bir arada sunuyor. 2.547 mm uzunluğunda, 1.800 mm genişliğinde ve 1.428 mm yüksekliğindeki yükleme alanı ile ideal boyutlar sunan yenilikçi model, geniş yükleme hacmini kompakt gövde yapısıyla birleştirerek dar sokaklarda manevra kolaylığı ve kapalı otoparklara rahat giriş imkânı sunuyor. Arka park sensörleri ve geri görüş kamerası ise park etmeyi konforlu ve güvenli bir hale getiriyor. İç mekânda ise DELIVER 7 L1H1, pratik detaylarla donatılmış konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Yolculuk konforunu artırmak için tasarlanmış iç mekânında 12,3 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto ile tam uyumlu çalışarak sürücü ve yolcuların her an bağlantıda kalmasını sağlıyor. 8,8 inç LCD gösterge panelinin yanı sıra anahtarsız çalıştırma ve ergonomik yapıya sahip koltuklar sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Güçlü motor yüksek verimlilik!

Üstün performans ve verimliliği birleştiren DELIVER 7 L1H1, güvenilirlik ve çok yönlülük isteyen profesyonellere mükemmel çözümler sunuyor. 4 silindirli turbo dizel motoru ile yüksek verimlilik sağlarken, yük taşımada üstün bir performans sergiliyor. 1996 cm³ dizel motoru, 166 HP güç ve 390 Nm tork üretiyor. Model, 7,9 L/100 km birleşik yakıt tüketimi ile hem ekonomik hem de yüksek performanslı bir çözüm sunuyor.

Güvenlik standartları üst düzeyde!

Kapsamlı güvenlik donanımları ve sürüş destek sistemleriyle donatılan DELIVER 7 L1H1, yollarda maksimum güvenlik ve sürüş konforu sağlıyor. Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Otomatik Acil Fren Sistemi, Kör Nokta Uyarısı ve Şerit Takip Sistemi başta olmak üzere kapsamlı sürüş asistanlarıyla her yol koşulunda üstün güvenlik sunuyor. Arka park sensörü ile desteklenen geri görüş kamerası sayesinde manevra yapmak çok daha kolay ve güvenli hale geliyor. Ön hava yastıkları sürücü ve yolcular için üst düzey koruma sağlıyor.