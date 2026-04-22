Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu, beklentilere paralel politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bıraktı.

